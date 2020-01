Bratuškova: Erjavec je kar nekaj naredil za državljane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pivčeva je v izjavi za medije pred sejo vlade pojasnila, da se z Erjavcem, ki je po porazu na volilnem kongresu DeSUS napovedal odstop s položaja ministra za obrambo in umik iz javnega življenja, še ni pogovorila. Predvideva, da se bosta sešla prihodnji teden. Prav tako nima informacije, ali oz. kdaj se bo srečal s predsednikom vlade.

"Nimam še nobenih imen pred sabo"

O ministrskih kandidatih Pivčeva še ni razmišljala. "Tudi če krožijo kakšne informacije, so to zgolj neka predvidevanja in ugibanja. Jaz nimam še nobenih imen pred sabo," je zatrdila. Bi pa bilo po njenih besedah prav, da bi bil kandidat član ali blizu stranke DeSUS.

Bratuškova: Kar nekaj je naredil za državo in državljane

Napoved Erjavca o umiku iz politike in javnega življenja je danes komentirala tudi predsednica SAB Alenka Bratušek. Kot je dejala, je Erjavec pustil "kar konkreten pečat v slovenski politiki in konec koncev kar nekaj naredil za državo in za državljane".

Preberite še: