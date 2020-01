Pivčeva želi doseči enotnost poslancev DeSUS #video

Aleksandra Pivec je včeraj v oddaji Planet 18 dejala, da se bo pri delu – v primerjavi z njenim predhodnikom Karlom Erjavcem – zavzemala za širšo vključitev vseh deležnikov tako znotraj kot zunaj stranke. Več v posnetku spodaj:

Danes bo sicer zasedala večina poslanskih skupin, med drugim je pričakovati pogovore o dopolnilih in podpori predlogu zakona za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, piše STA. Še danes je mogoče vložiti dopolnila k zakonu za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, o katerem bo DZ odločal prihodnji teden. V LMŠ podpirajo predloge dopolnil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, med drugim za zvišanje prispevka na 31,1 evra, zato je tudi pričakovati vložitev dopolnila za zvišanje prispevka, še piše STA.

A za zdaj ni znano, kolikšen znesek bo in kdo bo vložil to in morebitna druga dopolnila. Prav tako še ni znana podpora koalicije predlogu za zvišanje prispevka. Zlasti v SMC in SAB poudarjajo, da bo pomembno mnenje ministrstva za zdravje oz. tudi ministrstva za finance. A na ministrstvu za zdravje dopolnil za zdaj ne komentirajo. Pričakovati je, da se bodo danes o tem pogovarjali tudi koalicijski partnerji.

DeSUS tega predloga ne podpira

Znano je že, da predloga zakona v takšni obliki ne podpira DeSUS, ki pa je v soboto dobila novo vodstvo. Aleksandra Pivec, ki je na kongresu premagala dolgoletnega predsednika Karla Erjavca, bo danes opravila prvi pogovor s poslansko skupino, piše STA.

Kot je napovedala po ponedeljkovem pogovoru s premierjem Marjanom Šarcem, želi govoriti tudi s poslancem Polnarjem ter preveriti, ali lahko postane zanesljiv in konstruktivni partner poslanske skupine. Doslej je namreč pri pomembnejših odločanjih že glasoval drugače kot drugi poslanci DeSUS ter napovedal, da bo tako tudi v prihodnje. Več v članku Uporni poslanec DeSUS: Ne bom a priori podpiral predlogov stranke.

Pivčeva je sicer v ponedeljek dejala, da po njenem prevzemu vodenja DeSUS situacija ostaja precej nespremenjena in DeSUS ostaja stabilen partner v vladni koaliciji, še piše STA.