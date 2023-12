Močan vonj sredi Ljubljane naj bi bil s fakultete za farmacijo

Na širšem območju Viča v Ljubljani so zjutraj zaznali močan vonj, ki naj bi bil podoben plinu. O vonju so nato poročali od Trga republike do fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, iz Zdravstvenega doma Vič, s Tržaške ceste, Vrtače, Trga mladinskih delovnih brigad, Rožne doline in Aškerčeve ceste.