Vas kašelj, smeh ali aktivnosti spravljajo v zadrego?

Jesensko obdobje poleg lepih barv narave s seboj prinese tudi več virusov in prehladov. Prav kašelj in kihanje pa sta ponavadi tista, ki nas opomnita na oslabljene mišice medeničnega dna ter posledično težave pri zadrževanju urina.

Kašelj, kihanje, smeh, pa tudi dvigovanje bremen in različne športne aktivnosti najpogosteje pokažejo, da naš mehur in mišice medeničnega dna niso v najboljši formi. T. i. stresna inkontinenca, katere vzrok je pritisk oz. stres na mehur, je ena izmed najpogostejših oblik inkontinence tako pri ženskah kot pri moških.

In če se pri ženskah vzroki za težave poleg v slabitvi mišic medeničnega dna skrivajo še v nosečnostih in porodih ter v hormonskem neravnovesju med menopavzo in po njej, je pri moških krivec za težave z zadrževanjem urina poleg oslabljenih mišic najpogosteje povečana prostata.

Da bi se izognili zadregam zaradi madežev ali neprijetnega vonja po urinu ter nenehnemu iskanju stranišča, lahko veliko storite tudi sami.

5 nasvetov za lažje življenje pri težavah z oslabljenim mehurjem

Zavedajte se, da niste sami. Glede na podatke se kar ena od desetih oseb, starejših od 20 let, srečuje s tovrstnimi težavami. Informirajte se, poiščite preverjene informacije v zvezi z nehotenim uhajanjem urina in se ob pogostejših in večjih težavah posvetujte z osebnim zdravnikom ali farmacevtom. Ohranjajte zdravo telesno težo in bodite aktivni. Ne pozabite tudi na redno in pravilno izvajanje vadbe mišic medeničnega dna. Izogibajte se živilom, ki dražijo mehur, npr. kofeinu, alkoholu ter kisli in začinjeni hrani. Na vašem krožniku naj se čim večkrat znajde hrana, bogata z vlakninami (zelenjava, sadje, škrobna živila), da se izognete zaprtju. Pijte dovolj tekočine. Mnogi se zaradi težav z uhajanjem urina izogibajo pitju, kar je škodljivo. Zaradi pomanjkanja tekočine je urin koncentriran in še bolj draži mehur. Izognite se težavam s kožo z ustrezno intimno nego in uporabo kakovostnih pripomočkov pri težavah z uhajanjem urina. Pomembno je, da zamenjate vložek oz. predlogo, preden doseže svojo maksimalno kapaciteto vpojnosti. Tako se izognete neželenemu iztekanju, neprijetnemu vonju ter preprečite težave s kožo, ki lahko vodijo tudi v inkontinenčni dermatitis ali druge infekcije.

Poskrbite za zdravo ravnovesje kože – izberite kakovostne pripomočke

Pri izbiri pripomočkov za inkontinenco, ne glede na to, ali so to vložki oz. predloge ali vpojne hlačke za enkratno uporabo, bodite pozorni na to, da:

so narejeni iz zračnih materialov , ki koži omogočajo dihanje,

, ki koži omogočajo dihanje, so tanki, diskretni in vpojni , da hitro vpijejo tekočino v jedro, stran od kože,

, da hitro vpijejo tekočino v jedro, stran od kože, so dermatološko testirani in ne vsebujejo sestavin, ki dražijo kožo,

in ne vsebujejo sestavin, ki dražijo kožo, imajo nevtralizator, ki preprečuje nastanek neprijetnega vonja po urinu , ter tako omogočajo svežino ves dan,

, ter tako omogočajo svežino ves dan, so prilagojeni ženski oz. moški anatomiji in tako zagotavljajo optimalno zaščito.

Naredite konec zadregam zaradi nehotenega uhajanja urina

Ne dovolite oslabljenemu mehurju, da prevzame nadzor nad vašim življenjem. Sledite petim nasvetom za lažje življenje z inkontinenco in naredite konec neprijetnim zadregam zaradi nehotenega uhajanja urina ob ravno napačnem času.

