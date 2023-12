V Novi Gorici razglasitev sodbe v zadevi smejalni plin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zagovorniki obtoženih so v zaključnih besedah večkrat poudarili, da na zatožni klopi ne sedijo prave osebe, in predlagali oprostitev vseh obtožb. Foto: STA

Z izrekom sodbe se danes na Okrožnem sodišču v Novi Gorici končuje sojenje v zadevi smejalni plin. Trem izmed šestih obtoženih - trije so krivdo že priznali in so zato izločeni z glavne obravnave - grozijo zaporne kazni, ki jih je zanje zahtevala državna tožilka Ana Radovanović Širok.

Za Damjana Grila je tožilka zahtevala tri leta in deset mesecev zaporne kazni, za Marjana Orla in Vinka Jazbeca pa po tri leta zapora. Vsem očita povzročitev splošne nevarnosti in malomarno delo.

Obtožena Orel in Jazbec sta bila v času gradnje urgentnega centra šempetrske bolnišnice odgovorna za nadzor gradbenih in obrtniških del ter strojne instalacije, Gril pa je montiral stojala z medicinskimi plini.

Krivdo sta na predobravnavnem naroku priznala Boris Hočevar in Vili Batič, ki sta nadzorovala gradbena dela. Sodnica jima je izrekla po eno leto in deset mesecev zaporne kazni. Poleg plačila stroškov postopka sta šempetrski bolnišnici nakazala vsak po 20 tisoč evrov donacije. To je bila tudi ena izmed olajševalnih okoliščin, da jima je sodnica izrekla milejšo kazen.

Igor Zabret, ki je bil leta 2015 odgovoren za vodenje gradbenih del v urgentnem bloku, je bil na podlagi sporazuma o priznanju krivde obsojen na dve leti zapora. Poleg tega je moral opraviti več donacij bodisi v obliki denarja bodisi aparatur v skupni vrednosti 113.200 evrov v korist bolnišnic v Novi Gorici, Slovenj Gradcu in Murski Soboti.

Preiskavo je marca 2016 sprožila nepričakovana smrt 52-letnega moškega. Čeprav njegove poškodbe niso bile tako hude, da bi bile usodne, je v bolnišnici umrl. Kasneje so ugotovili, da je iz cevi, na katero so ga priklopili v reanimacijski sobi, zaradi napake na inštalaciji namesto kisika izhajal dušikov oksidul oziroma smejalni plin.