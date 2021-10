Tožnikom v aferi smejalni plin bodo izplačali odškodnine

Na Okrožnem sodišču v Novi Gorici je danes potekal pravdni postopek v zadevi smejalni plin. V pripravljalnem naroku je prišlo do sodne poravnave med tožniki in toženimi strankami, kar je ob koncu potrdil odvetnik Erik Šuler, saj je bil narok zaprt za javnost. Višina odškodnine ni znana.

Štirje tožniki so se s šempetrsko bolnišnico, Zavarovalnico Triglav ter družbama Kolektor Koling in Elita I.B. dogovorili za odškodnine. V tožbenem postopku je žena umrlega 52-letnega delavca iz Anhovega zahtevala 32.841 evrov, otroka in mati umrlega pa vsak po 25 tisoč evrov. Za kolikšno odškodnino so se dogovorili v pripravljalnem naroku, ostaja skrivnost.

Smrt je povzročil smejalni plin

Za 52-letnega delavca iz Anhovega, ki se je poškodoval v delovni nesreči marca 2016, je bilo zdravljenje na novem urgentnem oddelku šempetrske bolnišnice usodno. Čeprav poškodbe niso bile tako hude, da bi bilo zaradi njih ogroženo njegovo življenje, je moški med postopkom na urgenci umrl. Za njegovo smrt naj bi bil kriv dušikov oksid oziroma smejalni plin, ki je pritekel po cevki namesto kisika.

Zaradi dušikovega oksida umrla še dva bolnika

Kriminalisti so v preiskavi opremljanja urgence, pri katerem je sodelovalo devet osumljenih, ugotovili številne napake in pomanjkljivosti. Izvedenec medicinske stroke je presodil, da obstaja visoka verjetnost, da sta zaradi delovanja dušikovega oksida umrla še dva bolnika, zato se je zahteva za sodno preiskavo nanašala na tri sumljive smrti, ogrožena pa naj bi bila življenja še štirih ljudi.

Preiskavo o tragičnem dogodku so na novogoriškem sodišču končali sredi novembra lani in spis poslali na državno tožilstvo. Med preiskavo so pridobili tudi več različnih izvedenskih mnenj. Državno tožilstvo v Novi Gorici je vložilo obtožnico marca letos, vendar so obtoženi nanjo vložili ugovor. O ugovorih naj bi se zunajsodni senat izrekel v kratkem.