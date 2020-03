Najdeni kamni niso meteoriti, v prihodnjih dneh iskalna akcija #vŽivo

V Prirodoslovnem muzeju Slovenije so pripravili novinarsko konferenco o meteoritih, na kateri sodelujejo Miha Jeršek iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Jure Atanackov iz Geološkega zavoda Slovenije in Teo Hrvoje Oršanič iz Zavoda RS za varstvo narave. Konferenco, ki se je začela ob 11. uri, spremljamo v živo.

V petek je nad Slovenijo in Hrvaško v ozračje vstopil meteoroid. Eksplozijo in značilen svetlobni rep, ki ga je ustvaril meteor, so opazili številni očividci z obeh strani meje. Zdaj se je začelo iskanje morebitnih ostankov, torej meteoritov.

Drugačni od večine kamnin na Zemlji

Jeršek je v uvodu novinarske konference povedal, da so meteoriti skupki mineralov, ki so prišli iz vesolja. V našem osončju je pas meteorioidov in občasno kakšen pade na Zemljo, pravi Jeršek. Videz meteoritov je precej drugačen od večine kamnin na Zemlji, pravi. Ker pri vstopu v ozračje gorijo, imajo žgalno skorjo in so zato temne barve. Vsi meteoriti pa so znotraj svetli.

Meteorite delimo glede na njihovo mineralno in kemično sestavo ter strukturo. Velika večina meteoritov je kamnitih, redkejši so železovi, najredkejši pa so kamnitoželezovi. Večina meteoritov je ne glede na sestavo magnetnih, je povedal Jeršek.

Meteoriti so za znanstvenike pomembni, ker nosijo podatke, stare okoli štiri in pol milijarde let, iz časov, ko je naše osončje nastajalo, je še povedal.

Le desetkrat na leto

Jure Atanackov iz Geološkega zavoda Slovenije je povedal, da je petkov meteorit eksplodiral 34,5 km nad površjem, vstopna hitrost v ozračje je bila približno 21 km/s, velik je bil od enega metra do metra in pol, sprostil pa je 0,34 KT energije. Kot je še povedal, se tak dogodek zgodi le okoli desetkrat na leto. Kot je povedal, je dogodek precej dobro dokumentiran, a kljub temu pozval vse, ki bi morebiti še imeli še kakšne fotografije ali posnetke, naj jih posredujejo.

Na podlagi teh podatkov potem rekonstruirajo atmosfersko pot meteorita. To počnejo amaterski ljubitelji iz Slovenije in tujine, ki so precej dobro določili atmosfersko pot. Pričakuje, da bodo v naslednjih nekaj dneh prišli do še bolj natančnih podatkov. Nato bodo organizirali iskalno akcijo. Kot je še povedal, jim ljudje že nosijo kamnine, za katere predvidevajo, da so meteoriti, ki so v petek padli na tla v Sloveniji, a se je za vse dosedanje najdbe izkazalo, da ne gre za meteorite.

Včeraj smo poročali o posebni inovativni metodi, s katero je Dušan Peček določil območje padca. Več v članku Na to območje v Sloveniji naj bi padel meteorit #zemljevid.

Mini slovarček



METEOROID: pretežno kamnita gmota, ki prileti v ozračje;

METEOR: svetlobni pojav, ki spremlja pot meteoroida skozi ozračje;

METEORIT: ostanek, ki pade na tla.