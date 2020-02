Nad Slovenijo in Hrvaško eksplodiral meteorit

Na družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije, ki kažejo, da je dopoldne na visoki višini nad območjem med Slovenijo in Hrvaško eksplodiral meteorit. Padec meteorita se je po navedbah agencije za okolje (Arso) zgodil okoli 10.30, dogodek pa je zaznala tudi potresna opazovalnica Črešnjevec.

Fotografije in posnetke meteorita nam lahko pošljete na newsdesk@tsmedia.si. Hvala.

Ko je meteorit vstopil v atmosfero in zgorel, so predvsem na jugovzhodu in jugu Slovenije slišali glasen pok. Deli meteorita so se razpršili od hrvaške Istre proti Zagrebu in Novemu mestu. "Ravnokar čuden, od nikjer vzet močan pok nad našo hišo. In potem ta dim, ki izgleda kot mali oblak, pa to ni," je dopoldne sporočil eden od uporabnikov Facebooka.

Vir: Facebook.

Ob močnem poku so ljudje čutili tudi tresenje, da je visoko v zraku nekaj eksplodiralo. Z Arsa so sporočili, da je državna mreža potresnih opazovalnic ob 10.32 zabeležila padec meteorita. Dogodek je zaznala tudi potresna opazovalnica Črešnjevec, je Arso sporočil prek Twitterja.

Državna mreža potresnih opazovalnic je ob 10.32 zabeležila padec meteorita. Slika prikazuje zapis dogodka na potresni opazovalnici Črešnjevec. pic.twitter.com/X5QWkTu06H — ARSO potresi (@ARSO_potresi) February 28, 2020

Delci meteorita so se ob padcu razpršili

Hrvaški mediji poročajo, da je meteorit pri vstopu v atmosfero zgorel, za njim pa je ostala sled dima. Ostanki so se po poročanju 24sata razpršili od Istre in Kvarnerja pa do Zagreba ter naprej na območju ob slovensko-hrvaški meji.

Vir: Facebook.

Meteorit je eksplodiral na višini 30 kilometrov nad Slovenijo, je poročala N1. Hrvaški seizmološki zavod je medtem za Index navedel, da naj bi počilo zato, ker je meteorit, ki je zgorel v atmosferi, prebil zvočni zid. Kot poroča 24sata, pri padcu meteorita na Hrvaškem ni prišlo do gmotne škode.

Strokovnjak: Mase so majhne, a hitrost pomeni veliko kinetično energijo

Herman Mikuž iz astronomsko-geofizikalnega observatorija Golovec in Fakultete za matematiko in fiziko je za STA pojasnil, da je v našem osončju veliko teles, zato se lahko zgodi, da ta na svoji poti srečajo Zemljo. Ko kamen iz vesolja prestreže Zemljino orbito, pade v Zemljino atmosfero, kjer nato zaradi trenja zgori ali eksplodira, je pojasnil Mikuž.

Vir: Facebook.

Po njegovih besedah gre navadno za telesa, težka od nekaj pa do deset ali 20 kilogramov. "Zemlja se giblje s hitrostjo 30 kilometrov na sekundo in če pride tako telo z enako ali še večjo hitrostjo proti nam, se te hitrosti seštevajo. To so sicer majhne mase, a hitrost pomeni veliko kinetično energijo," je dejal Mikuž. To lahko povzroči tudi neke vrste eksplozijo, katere posledica je udarni val, torej zračni val, ki ima veliko moč in "pometa vse pred seboj".

Kot je za STA pojasnil Mikuž, je mogoče, da v eksploziji ni zgorel celoten meteorit, temveč so njegovi delci padli na tla. To bo mogoče ugotoviti šele sčasoma ob morebitni organizaciji iskalnih ekspedicij. Ocenil je, da je pri nas takšne delce zaradi veliko vegetacije težko najti, a da so pozimi te možnosti večje kot poleti. Eksplozijo je primerjal s tisto v okolici ruskega Čeljabinska leta 2013, le da za zdaj ne kaže, da bi tokrat prišlo do poškodb ljudi ali gmotne škode.