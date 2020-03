Hrvaška astronomska zveza je pripravila poročilo o petkovi eksploziji meteorja nad Hrvaško in Slovenijo, ki so ga v obeh državah videli številni očividci.

Potoval s hitrostjo več kot 20 km/s

Koordinator Hrvaške astronomske zveze Damir Šegon, ki je pripravil poročilo, ocenjuje, da se je meteor gibal s hitrostjo več kot 20 km/s. Po njegovih ocenah je bil velik 1,5 metra in je tehtal kar 5,5 tone, njegova energija pa naj bi bila 0,34 kT.

Kot še predvideva Šegon, so delci glede na smer gibanja na tla padli v Sloveniji. S slovenskimi kolegi so hrvaški znanstveniki že v kontaktih glede morebitne iskalne akcije. V Sloveniji so sicer v petek nekateri po prvih podatkih ocenili, da so ostanki na tla padli na Hrvaškem.

Foto: zajem zaslona

Po predvidevanjih je meteor razpadel precej nizko, verjetno na višini okoli 30 kilometrov, je za STA v petek ocenil Jure Atanackov z Geološkega zavoda Slovenije.

Kot je pojasnil, je meteoroid ponavadi kamnita gmota, kamen, ki prileti v ozračje. Svetlobni pojav, ki spremlja pot tega meteoroida skozi ozračje, je meteor. Kar ostane in pade na tla, pa je meteorit.

V tem primeru je šlo za meteoroid in meteor, meteoriti še niso potrjeni. A ko pride do tako močnih zvočnih pojavov, kot v tem primeru, ko se ga je slišalo desetine kilometrov naokrog, take meteorje skoraj vedno spremljajo tudi padci meteoritov, je za STA dodal Atanackov.

Superbolid

Geolog Bojan Ambrožič je dejal, da smo bili priča redkemu pojavu superbolida. "Gre za pojav zelo svetlega meteorja, ki ga je mogoče videti tudi podnevi," je v petek dejal za STA.

"Podobnega pojava na našem območju ni bilo vse od leta 2009, ko se je zgodil nad Karavankami," je dodal. Po Ambrožičevih besedah je treba meteorite čim prej najti, saj so zelo občutljivi na zemeljske pogoje in zato hitro preperijo. Poudaril je, da meteoriti nosijo zelo pomembne zapise. Stari so namreč toliko kot naše osončje in lahko veliko povedo o njegovem nastanku, piše STA.