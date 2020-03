Bodo Novo mesto preplavili lovci na meteorite?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po izračunih nekaterih tujih strokovnjakov naj bi delci meteorja, ki je v petek eksplodiral nad Slovenijo, padli nekje na območju med Novim mestom in Mirno Pečjo. O tem danes poroča spletna stran Strewnify, ki spremlja padce meteoritov na Zemljino površje. Geolog Bojan Ambrožič je za zdaj o teh izračunih in njihovi natančnosti še skeptičen.

Kot je Ambrožič povedal za STA, se bodo iskalne akcije lotili v prihodnjih dneh, ko bi bilo lahko bolj jasno, kam bi lahko padli ostanki 5,5 tone težkega meteorita.

O izračunu enega od ameriških strokovnjakov je za zdaj zadržan, saj še nihče ne ve, kako je prišel do tega. "Zagotovo je dobro, da je to izračunal, vendar imajo slovenski astronomi in njihovi hrvaški kolegi bistveno več podatkov. Ko bodo oni naredili izračune, bo vse skupaj veliko bolj jasno," je dejal Ambrožič.

Delci naj bi padli med kraji Jablan, Prečna in Češča vas

Foto: Getty Images Meteorji večinoma zgorijo v atmosferi, a nekateri manjši delci se po eksploziji ohranijo ter se razpršijo po širšem območju. Ob trenutku vstopa v atmosfero je na višini devet kilometrov pihal močan severozahodni veter s hitrostjo 45 metrov na sekundo, moč in smer vetra pa imata po pisanju te spletne strani pomembno vlogo pri tem, kam bo delce odneslo.

Kot navaja, naj bi bilo bolj natančno območje iskanja med kraji Jablan, Prečna in Češča vas, njihov profil Strewnify Europe na Facaebooku lovce na meteorite z vsega sveta vabi k iskanju v Slovenijo.

Ambrožič upa, da ga najde slovenski iskalec

Slovenski geolog Ambrožič nad tovrstnimi aktivnostmi ni najbolj navdušen, saj upa, da bo, če bo ostanke že kdo našel, to kakšen slovenski iskalec. Vzvodov in mehanizmov za odvzem najditelju namreč ni in načeloma predmet pripada tistemu, ki ga najde.

"Kdorkoli pa ga bo našel in bo želel dokazati, da je res pravi meteorit, bo moral vsaj kakšen vzorec poslati nam, ki jih proučujemo. Mi za to potrebujemo zelo majhne koščke, zagotovo pa je naša želja, da najdene meteorite shranimo v prirodoslovnem muzeju, kjer so tudi vsi drugi," je za še STA dodal Ambrožič.