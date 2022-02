Delčki winchcombskega meteorita dražji kot zlato

Delček meteorita v velikosti fižola, ki je 28. februarja lansko leto padel na angleško mesto Winchcombe, so na letni dražbi redkih in nenavadnih meteoritov londonskih dražbenikov Christie's prodali za 120-kratno vrednost njegove teže v zlatu. 1,7-gramski delček je močno presegel predprodajno ceno. Prodali so ga za 9.256 funtov oziroma 11.065 evrov, 15-gramski delček pa so prodali za 22.300 funtov oziroma 26.660 evrov.