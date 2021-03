V Dalmaciji padel meteorit, bojijo se meteorske mrzlice

Kamere hrvaške meteorske mreže so v noči na 23. februar, le nekaj sekund po polnoči, posnele zelo sijoč meteor, ki je imel nekoliko slabši sij kot Luna v svoji prvi četrtini. Po analizi posnetkov so ugotovili, da je na območje Dalmacije padel meteorit, so po poročanju STA zapisali na spletni strani hrvaške astronomske zveze.

Koordinator meteorske mreže Damir Šegon je povedal, da so na podlagi posnetkov štirih astronomskih kamer v Dalmaciji izračunali, da je telo velikosti rokometne žoge vstopilo v Zemljino atmosfero s hitrostjo približno 19,7 kilometra na sekundo na višini 84 kilometrov. Po nekaj več kot štirih sekundah leta je ugasnilo pri hitrosti nekaj nižji kot tri kilometre na sekundo na višini 26 kilometrov. Ocenili so, da je preostala masa tehtala 25 gramov, kar je ob tipični gostoti 3,3 tone na kubični meter pokazalo, da je šlo za telo premera približno 25 milimetrov. To pa je približno enako velikosti žogice za namizni tenis ali golf, so pojasnili.

Lokacije meteorita nočejo razkriti

Kot so poudarili, natančnejših podatkov o lokaciji padca meteorita za zdaj ne bodo razkrili, da ne bi povzročili "meteorske mrzlice" ter da bi morebitni kraj najdbe zavarovali za potrebe znanosti. Napovedali so, da bo meteorit kmalu začela iskati organizirana skupina hrvaških astronomov.

Med drugim so pojasnili, da proti Zemlji iz vesolja vsak dan pada več kot 40 ton materiala, ki večinoma popolnoma zgori v Zemljini atmosferi. Občasno kakšen kos konča na Zemlji, kot se je to zgodilo februarja na širšem območju Šibenika.

Spomnili so še, da so meteoroidi tista nebesna telesa, ki jih pri trčenju z Zemljino atmosfero vidimo kot svetlobni pojav meteor. Če imajo zadostno maso, da ne zgorijo v celoti in padejo na tla, jih takrat imenujemo meteoriti, še navaja STA.