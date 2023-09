Kaj je policija našla pri strelcu iz Dražencev?

V hišni preiskavi pri strelcu iz Dražencev je policija poleg strelnega orožja, puške, pištole in streliva, je policija našla tudi manjšo količino različnih prepovedanih drog, in sicer konoplje, MDMA in amfetamina. 56-letnika je danes s kazensko ovadbo policija privedla pred preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor.

Po dosedanjih ugotovitvah kriminalistov je k storitvi kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti in preprečitve uradnega dejanja prispevalo osumljenčevo osebno stanje oziroma njegove osebne okoliščine. Strelcu za vsako od kaznivih dejanj grozi do pet let zapora.

Strelec se je v torek zaprl v hišo na Selski cesti v Dražencih, v kateri je bil ves čas sam, grozljivo dogajanje pa se je začelo že nekaj po 9. uri. 56-letni moški je sprožil več strelov in pri tem zadel vozilo, ki se je peljalo mimo. V vozilu sta bili dve osebi, a nista bili poškodovani.

Zaradi varnosti okoliških prebivalcev in policistov so konflikt z moškim želeli rešiti s pogajanji, a to kljub večurnemu trudu ni bilo mogoče, zato so posredovali pripadniki specialne enote, ki so ga na koncu šele proti večeru prijeli na balkonu. Moški se je močno upiral prijetju, zato so pripadniki specialne enote proti njemu uporabili prisilna sredstva. Pri tem je bil lažje poškodovan.

Kriminalisti so po prijetju strelca povedali, da je bil moški lani obravnavan zaradi kaznivega dejanja grožnje, poseduje pa dovoljenje za posest orožja. Streljal je z dolgocevnim orožjem, je povedal vodja mariborskih kriminalistov Stanko Vidovič.