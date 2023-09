Konec drame na Štajerskem: moškega, ki je streljal z balkona, prijeli #video

Danes dopoldne so ptujske policiste obvestili o streljanju na območju Ptuja. Osumljenec se je zatekel v eno od hiš. Policisti so ga pozvali, naj odloži orožje in zapusti hišo, vendar tega ni storil, zato so se pripadniki specialne enote pripravljali na morebiten vdor v hišo, je poročal Večer. V intervencijo se je vključil tudi policijski pogajalec. "Okrog 18.30 smo osumljenca prijeli in mu odvzeli prostost," so sporočili s policije, podrobnosti o dogodku pa bodo pojasnili po 20. uri. Neuradno je osumljenec živ.

Po informacijah Ptujinfo je bil osumljenec v hiši na Selski cesti, grozljivo dogajanje pa naj bi se začelo že nekaj po 9. uri. Sosedje so za Ptujinfo povedali, da je nekdo v hiši grozil z orožjem, slišali so tudi strel. Po neuradnih informacijah Ptujinfo je bila povod za današnje dogajanje ločitev.

Foto: Planet TV

Moški streljal z balkona

Policiste so o moškem, ki je imel pri sebi orožje, obvestili ob 8.40, nekaj minut pred 9. uro so bile na kraju prve policijske patrulje s Ptuja, ob prihodu na kraj pa so opazili moškega z orožjem v rokah. Policisti so ga večkrat pozvali, naj orožje odloži in zapusti hišo, a tega ni storil. Večkrat je stopil na balkon hiše, ob 9.48 pa je z balkona sprožil več strelov, meril je tudi proti policistom.

Na vprašanje, ali se policisti pripravljajo na vdor v hišo, je Anita Kovačič Čelofiga, predstavnica za odnose z javnostmi policije, popoldne odgovorila, da tega še ne morejo komentirati. Povedala je še, da so vzpostavili stik z eno osebo in da ne vedo, ali je moški v hiši sam ali ima talce.

Foto: Uroš Maučec/Planet Tv

Tukaj lahko poslušate zvočno izjavo policije:





Policisti so mimoidoče prosili, naj upoštevajo navodila policistov na kraju in z zadrževanjem na kraju ne ovirajo dela intervencijskih služb.

Foto: Planet TV

Foto: Planet TV

Na PU Maribor so skrbeli za koordinacijo dela policijskih patrulj na terenu in preostalih služb, delo so usklajevali v operativnem štabu.