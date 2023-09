Turisti na vodnih skuterjih zašli v vode druge države. Ubili so jih.

Turisti so se izgubili in ostali brez goriva.

Turisti so se izgubili in ostali brez goriva. Foto: Shutterstock

Alžirska obalna straža je med počitnicami v Maroku ubila dva turista, ki sta na svojih vodnih skuterjih zašla v alžirske vode. Bila sta med štirimi francosko-maroškimi dvojnimi državljani, ki so se z vodnim skuterjem odpravili iz maroškega letovišča Saidia. Mejo med Alžirijo in Marokom so zaprli leta 1994.

Tretjega člana skupine je aretirala obalna straža, ki patruljira na zaprti meji med državama, Mohamed Kissi pa je bil edini od četverice, ki se je vrnil v Maroko, poroča tiskovna agencija AFP. Povedal je, da so se izgubili in ostali brez goriva.

"Izgubili smo se, a smo nadaljevali, dokler se nismo znašli v Alžiriji," je povedal Kissi, čigar brata Bilala so ubili. "Vedeli smo, da smo v Alžiriji, ker se je črn alžirski čoln peljal proti nam," je dejal in dodal, da je človek v njem streljal na njih.

"Hvala bogu mene niso zadeli, so pa ubili mojega brata in prijatelja," je še povedal. "Mojega brata je zadelo pet nabojev, mojega prijatelja krogla, mojega drugega prijatelja pa so aretirali." Na koncu ga je pobrala maroška mornarica in vrnila v Saidio, je dodal.

Maroška vlada streljanja ni hotela komentirati

Tiskovni predstavnik maroške vlade ni hotel komentirati streljanja in je za AFP povedal, da je to "stvar sodstva". Državi imata dolgo zgodovino napetosti in se še naprej prepirata glede Zahodne Sahare.

Maroko in Alžirija imata skoraj dva tisoč kilometrov dolgo skupno mejo, ki je vir napetosti vse od osamosvojitve izpod francoske kolonialne oblasti. Mejo so iz varnostnih razlogov zaprli leta 1994, potem ko so islamistični skrajneži bombardirali hotel v zgodovinskem maroškem mestu Marakeš.