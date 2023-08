V Maroku zgodovinski vročinski rekord

Pred tem je bila najvišja izmerjena temperatura v Maroku 49,9 stopinje Celzija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po podatkih maroške meteorološke službe so jo izmerili 13. julija v mestu Smara v Zahodni Sahari.

Maroko se to poletje sooča s številnimi vročinskimi valovi. "Vročinski val je posledica dotoka suhega in vročega zraka z juga, kar je povzročilo občutno povišanje temperatur, ki presegajo mesečno povprečje za od pet do 13 stopinj," so sporočili maroški meteorologi.

Vročinski val je v zadnjih dneh sprožil gozdne požare na severu Maroka blizu Tangerja in vzhodneje v provinci Taza, poroča AFP.

V Maroku je bil prejšnji mesec četrti najbolj vroč julij od leta 1961. Vremenske napovedi v severnih delih severne Afrike sicer za prihodnje dni napovedujejo rahel padec temperatur.

Julij najtoplejši na svetu v zgodovini meritev

Julij je bil najtoplejši mesec na svetu v zgodovini meritev, je minuli teden potrdil evropski program za podnebje Copernicus. Mesec so zaznamovali vročinski valovi in požari po celem svetu, ki so pripomogli k temu, da je bila povprečna temperatura za 0,33 stopinje Celzija višja od zadnjega rekordnega julija leta 2019.