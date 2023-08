Španija na udaru najhujšega vročinskega vala tega poletja

V Španiji je četrti in najhujši vročinski val tega poletja v sredo dosegel vrhunec. Temperature po skoraj vsej državi so presegle 40 stopinj Celzija. Nacionalna vremenska agencija Aemet je opozorila na povečano nevarnost gozdnih požarov in napovedala, da bo izjemna vročina predvidoma vztrajala do nedelje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po oceni Aemet bi temperature med trenutnim vročinskim valom lahko podrle rekorde. "To bo verjetno najbolj vročih pet avgustovskih dni v zadnjih 73 letih," je v sredo sporočila agencija. Po njenih napovedih bo vročinski val predvidoma trajal do nedelje, čeprav se bodo temperature v severni regiji Kantabrija začele zniževati že danes.

V Madridu in Cuenci v osrednji Španiji bi temperature medtem lahko dosegle 42 stopinj Celzija, v Granadi in Jaenu v južni Andaluziji pa celo 44 stopinj Celzija. Aemet je za Madrid, velike dele Andaluzije, Kastilje, Leona, Kastilje - La Manče in celo običajno hladnejše Baskije razglasila najvišjo, rdečo stopnjo opozorila pred vročino.

Bo pa vročinski val tokrat prizanesel Majorki, kjer bodo najvišje temperature dosegle nekaj več kot 30 stopinj Celzija.

Medtem na jugu sosednje Portugalske že peti dan zapored divjajo obsežni gozdni požari, ki so doslej uničili že okoli 15 tisoč hektarjev gozda. Največji še vedno divjajo v Odemiri, kjer so v torek evakuirali več kot 1.500 ljudi. Tamkajšnji gasilci so v sredo sicer sporočili, da so ognjene zublje postopoma obvladali in zajezili.