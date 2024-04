Kaj čaka Tomaža Vesela?

V političnih krogih še vedno odmeva najava Svobode, da je njihov kandidat za evropskega komisarja Tomaž Vesel. Koalicijski SD in Levica sta to izvedeli iz medijev, v SD zato ocenjujejo, da je težko skupni kandidat koalicije, v Levici pa se bodo o tem najprej pogovorili za koalicijsko mizo. Preverili smo, kaj o formalnem postopku imenovanja komisarja pravi zakon.

Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob je na sobotnem festivalu Svobode predstavil strankinega kandidata za evropskega komisarja, nekdanjega predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela. Vesel pa je v soboto dejal, da odzivov drugih strank koalicije ni iskal, saj predvideva, da je kandidat koalicijskih partneric. Kandidata za evropskega komisarja namreč potrjuje vlada, v kateri ima Svoboda glede na število resorjev v svoji kvoti večino.

SD: Predstavitev Vesela za evropskega komisarja prezgodnja

"Težko je kandidat koalicije, če koalicija to izve iz medijev," so sporočili iz SD. Ker ima Svoboda v vladi večino, njihov predlog spoštujejo, odločitve o tem pa bodo sprejeli, "ko bo za to dozorel čas". Pomembno je, da Evropska komisija odseva demokratično voljo ljudi, izraženo na volitvah v Evropski parlament, menijo. "Zato je smiselno z odločitvami počakati na 9. junij," so dodali.

Tudi kandidat za predsednika SD, ki bo svoje novo vodstvo izbirala na sobotnem kongresu, Tadej Beočanin meni, da gre pri imenovanju komisarja počakati evropske volitve. "Po meni znanih informacijah ne gre za predlog koalicije ampak za predlog Gibanja Svoboda," je zapisal.

Kot so se v nedeljskem gostovanju v oddaji Politično s Tanjo Gobec na Televiziji Slovenija strinjali vsi trije kandidati za predsednika SD, poleg Beočanina torej Jani Prednik in Milan Brglez, je bila predstavitev Vesela za evropskega komisarja prezgodnja. Brglez je sporočil, da je Vesel kandidat Gibanja Svoboda. "SD bo, ko bom predsednik, kot enakopravna partnerica koalicije, predlagala za komisarko svojo kandidatko. Ostale stvari se bomo dogovarjali skupaj, v koaliciji," je zapisal.

Kaj pravi Asta Vrečko?

Da so ime komisarja izvedeli iz medijev, je dejala tudi koordinatorica Levice Asta Vrečko. "Seveda ima Gibanje Svoboda nekako prednost kot stranka, ki ima večino v vladi," je dejala. Bodo pa v Levici več komentirali, "ko se bomo usedli za skupno mizo na ravni koalicije in spregovorili tudi o komisarju". Pogovor o tem pa pričakuje v kratkem.

"Gospod Vesel je po našem mnenju odličen kandidat za evropskega komisarja, ki bo na evropskem parketu zastopal predvsem interese Slovenije ter njenih državljank in državljanov. To je tudi razlog, da ga predlagamo za mesto evropskega komisarja," pa so bili glede pomislekov koalicijskih partneric danes skopi v Svobodi.

Tonin: Ključna je kredibilnost kandidata

Kot je v izjavi za medije po sobotni programski konferenci NSi dejal njen predsednik Matej Tonin, se mu zdi ključno, da ima komisar čim več kredibilnosti, ki mu jo daje tudi rezultat na evropskih volitvah. "To bi bilo tudi jasno sporočilo našim volivcem in državljanom, da bo njihov glas soodločal ne zgolj o evropskih poslancih, ampak tudi o tem, kdo bo lahko prihodnji komisar," je dejal.

Podobno meni tudi Vladimir Prebilič, nosilec liste Vesne - zelene stranke, ki je včeraj predstavila kandidatno listo in program. "V Sloveniji imamo en tak simpatičen pregovor, da ni dobro kuriti žara, ko je zajec še v grmovju," je dejal. Pogovor o komisarju je po njegovem mnenju smiselno opraviti po tem, ko bo znano, kakšna je razporeditev znotraj Evropskega parlamenta in katere slovenske stranke bodo vstopile v evropski parlament.