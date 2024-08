Junija medletni padec izvoza, uvoz z rastjo

Izvoz v članice EU se je junija v medletni primerjavi zmanjšal za 3,8 odstotka, v nečlanice EU pa za 11,6 odstotka. Brez poslov oplemenitenja se je izvoz v nečlanice zmanjšal za 29,2 odstotka na 800 milijonov evrov, je danes objavil državni statistični urad.

Pri uvozu iz članic EU se je vrednost zmanjšala za 3,7 odstotka, pri uvozu iz nečlanic pa se je povečala za 46,6 odstotka. Brez poslov oplemenitenja se je uvoz iz nečlanic zmanjšal za 3,3 odstotka na 773,9 milijona evrov.

Imeli smo primanjkljaj pri blagovni menjavi

Pokritost uvoza z izvozom je bila 88,2-odstotna. Primanjkljaj pri blagovni menjavi s tujino je znašal 600 milijonov evrov.

V članice EU je Slovenija junija izvozila za 53,4 odstotka vrednosti vsega blaga, iz njih pa uvozila nekoliko manj kot polovico vrednosti vsega uvoza. Skupno je blagovna menjava Slovenije s to skupino držav znašala okrog 2,6 milijarde evrov. V primerjavi z lanskim junijem se je zmanjšala za skoraj štiri odstotke.

Vrednost izvoza v nečlanice EU je dosegla 2,2 milijarde evrov. To je bilo na medletni ravni za 11,6 odstotka manj, na mesečni pa za 8,6 odstotka manj. Vrednost blaga, uvoženega iz te skupine držav, je znašala 2,8 milijarde evrov ali za 46,6 odstotka več kot junija lani, vendar za 1,6 odstotka manj kot maja letos.

Švica – naš najpomembnejši trg

V prvi polovici leta je primanjkljaj v blagovni menjavi s tujino znašal 2,5 milijarde evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 92,4-odstotna.

Najpomembnejši izvozni trgi Slovenije so bili v prvih šestih mesecih Švica, Nemčija, Hrvaška, Italija in Avstrija, uvozni pa Švica, Kitajska, Nemčija, Italija in Indija.