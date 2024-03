Slovenskim izvoznikom zagrozili z visokimi carinami

Kot je sporočilo ameriško ministrstvo za trgovino, nameravajo poleg slovenskih dodatno ocariniti vzmetnice iz Bosne in Hercegovine (217 odstotkov), Bolgarije (106 odstotkov), Burme (182 odstotkov), Indije (za večino podjetij 23 odstotkov), Italije (257 odstotkov), Kosova (za večino podjetij 63 odstotkov), Mehike (za večino podjetij 41 odstotkov), Filipinov (538 odstotkov), Poljske (331 odstotkov), Španije (za večino podjetij 11 odstotkov) in Indonezije (višina predlagane carine še ni znana). Odločitev sicer še ni končna.

Žrtve dampinga?

Ameriški proizvajalci vzmetnic so se namreč pritožili, da so žrtve cenovnega dampinga uvoznikov. Julija so podpisali peticijo, s katero so od vlade zahtevali protidampinške ukrepe.

Nekateri mehiški proizvajalci so zaradi napovedanih carin po navedbah tujih medijev del proizvodnje že preselili v zvezno državo Teksas na jugu ZDA.

Foto: Shutterstock Slovenija je po podatkih s portala Izvozno okno leta 2022 v ZDA izvozila za 11,24 milijona evrov vzmetnic iz penaste gume in plastičnih materialov. Vrednost celotnega ameriškega uvoza takšnih vzmetnic je dosegla 1,1 milijarde evrov, vrednost celotnega slovenskega izvoza takšnih vzmetnic pa 13,65 milijona evrov.

Vrednost slovenskega izvoza vzmetnic z vzmetmi ali polnjenih z materialom, ki ni penasta guma, je leta 2022 v ZDA dosegla 318 tisoč evrov. Vrednost celotnega ameriškega uvoza takšnih vzmetnic je dosegla 435 milijonov evrov, vrednost celotnega slovenskega izvoza teh izdelkov pa 9,5 milijona evrov.

Spirit ni pristojen

V javni agenciji za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije (Spirit Slovenija) so za STA pojasnili, da za to področje niso pristojni, saj je zunanjetrgovinska politika držav EU skupna. "Podjetja, ki se spopadajo s težavami na tem področju, se lahko obrnejo na ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport ali neposredno na Evropsko komisijo," so dodali.