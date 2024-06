Vrednost blagovne menjave je aprila medletno skokovito narasla. Slovenski izvoz je bil vrednostno za 48,8 odstotka večji kot aprila lani, uvoz pa za 33,8 odstotka. Menjava je močno narasla pri trgovanju z nečlanicami EU, in sicer predvsem zaradi visoke rasti vrednosti poslov oplemenitenja v trgovini s Švico, je objavil statistični urad.

Skupni obseg prodaje je bil v Sloveniji marca v primerjavi s februarjem večji za 1,2 odstotka. V storitvenih dejavnostih se je dvignil za 0,9 odstotka, v trgovini pa za 0,8 odstotka.

Skupni obseg proizvodnje v slovenskem gospodarstvu se je marca skupno povečal tako na mesečni in medletni ravni kot tudi na ravni celotnega prvega četrtletja. Na mesečni ravni se je povečal za 0,6 odstotka, rast pa so zabeležili v storitvenih dejavnostih in trgovini, je danes še objavil statistični urad.