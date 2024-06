Kitajskih 280 milijard: ozadje revolucije, ki skrbi tudi Evropo

Analizo kitajskega vlaganja v alternativne pogonske vire je pripravil Scott Kennedy iz CSIS. Vključuje podatke od leta 2009, po besedah avtorja pa je konservativna in bi dejanski podatki lahko bili še višji.

V 15 letih je Kitajska v preobrazbo svojega avtomobilskega sveta vložila več kot 230 milijard ameriških dolarjev. Ti zneski vključujejo tako spodbude za kupce, nato oprostitve davkov, spodbude za gradnjo tovarn in potrebne infrastrukture, pa tudi potrebne raziskave in razvoj. Lanski skupni znesek je presegal 45 milijard dolarjev, kar je enajst odstotkov celotnega prometa z naslova prodaje novih avtomobilov na Kitajskem.

Delež priključnih avtomobilov med novimi je že blizu polovice

V prvih devetih letih analize so letno v programe vložili okrog 6,7 milijarde dolarjev, nato se je pred korono ta vložek na letni ravni potrojil, po letu 2021 pa spet strmo narasel. Kitajska vlada je lani potrdila nov paket sredstev za podporo preobrazbe svojega avtomobilskega sveta in konkurenčnosti svoje avtomobilske industrije.

Državne subvencije na prodani avtomobil so leta 2009 znašale še 60 odstotkov, skladno z rastjo prodaje pa so lani znašale dobrih 4.500 dolarjev. Pri prodaji novih avtomobilov na Kitajskem se delež električnih in priključnih hibridov vztrajno približuje 50 odstotkom.

Odločitev o višjih evropskih carinah sledi jeseni

Evropska unija medtem preiskuje, ali so državne subvencije kitajskim proizvajalcem pomagale do nižjih cen na izvoznih trgih. V začetku julija bodo uvedli začasne višje carine, ki bodo glede na proizvajalca dosegale tudi 38 odstotkov.

Dokončne carine bodo v Bruslju postavili v začetku oktobra. Kitajci si ob tem želijo dialoga in koraka stran od carinske vojne, ki bi se lahko razplamtela.

Kitajski avtomobilski izvoz hitro raste

V prvih petih mesecih letošnjega leta so iz Kitajske izvozili 2,45 milijona novih avtomobilov. Med temi so tudi avtomobili iz ZDA in Evrope, med katerimi najbolj izstopa tesla model 3. Kitajski izvoz se je letos v prvih petih mesecih povečal za 26 odstotkov. Samo maja so izvozili 568 tisoč avtomobilov.

Skupna vrednost izvoženih avtomobilov je znašala 46,5 milijarde dolarjev, povprečna cena avtomobila pa je bila 19 tisoč dolarjev.

Lani so iz Kitajske v celotnem letu izvozili 5,2 milijona novih avtomobilov, kar je bilo 57 odstotkov več kot predlani. To skupaj z omenjeno rastjo kaže na hitro rast kitajskega avtomobilskega izvoza.