Stellantis in kitajski Leapmotor sta na Poljskem neuradno že začela s proizvodnjo svojega mestnega električnega malčka. To je prva proizvodnja kitajskega avtomobila v Evropi.

Stellantis in kitajski partner Leapmotor, ki sta ustanovila skupno podjetje Leapmotor International, sta po neuradnih napovedih na Poljskem že začela s proizvodnjo električnega malčka leapmotor T03. Prodaja se začne proti koncu leta, ko bodo prvi predvidoma tudi že vozili po evropskih cestah.

Za evropski trg so za zdaj potrdili modela T03 in C10, ki oba že prodajajo na Kitajskem. T03 je Leapmotorjev odgovor na dacio spring in ima po WLTP do 265 kilometrov dosega. Leapmotor C10 je srednje velik športni terenec, ki bo za Evropo prav tako le električen in sicer z dosegom po WLTP do 420 kilometrov.

Model C10 bodo v Evropo uvažali iz Kitajske, proizvodnja na Poljskem zanj za zdaj ni načrtovana. Foto: Stellantis

Najbolj očiten tekmec leapmotorja T01 je za zdaj dacia spring, v prihodnje pa lahko pričakujemo še več električnih malčkov (renault twingo, volkswagen ID.1, ...). Foto: Dacia

Leapmotor International ima ekskluzivne pravice za prodajo Leapmotorjevih avtomobilov izven Kitajske. Poleg Evrope bodo pokrili tudi Afriko, Indijo, azijsko-pacifiško regijo (z izjemo Kitajske), Bližnji vzhod in Južno Ameriko. Sedež podjetja je v Amsterdamu na Nizozemskem.

Proizvodnja na Poljskem ni naključna. Strošek izdelave avtomobila v Italiji znaša okrog tisoč evrov, na Poljskem pa le od 400 do 500 evrov. To je primerljivo s stroški proizvodnje na Kitajskem. V Stellantisovi tovarni v Tchyju bodo po modelu T03 pozneje izdelovali še kompaktni križanec z oznako A12. Omenjenega C10 ne bodo izdelovali na Poljskem in ga bodo zgolj uvažali iz Kitajske. Leapmotor v tem primeru predvidoma čakajo 21-odstotne uvozne carine.

Slovenije za zdaj ni med načrtovanimi trgi

Leapmotor International se bo vsaj sprva izognil Slovenije, bodo pa svoje avtomobile prodajali pri naših zahodnih sosedih Italijanih. Prodajo električnega malčka prav tako načrtujejo v Franciji, Nemčiji, Španiji, Romuniji, Belgiji, Grčiji, na Nizozemskem in Portugalskem.