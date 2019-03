Preac: Jelinčič je zahteval tisoč evrov na mesec. Jelinčič: Šalil sem se.

Pisatelj, novinar in kolumnist Gregor Preac je na družbenem omrežju Twitter sporočil, da odstopa od kandidature za evropskega poslanca kot nosilec liste SNS na prihajajočih volitvah v Evropski parlament. Za njegovo odločitev naj bi bili krivi moralni razlogi. Prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti je njegovo odločitev komentiral z besedami, da Preac ne more odstopiti od kandidature, ker še ni uradni kandidat. Preac še pravi, da je Jelinčič v primeru izvolitve od njega zahteval tisoč evrov na mesec.

Zdaj tudi uradno odstopam od kandidature za EU poslanca kot nosilec liste SNS iz moralnih razlogov. SNS je bila doslej vsaj po programu na papirju edina evroskeptična stranka v Sloveniji. Oziral sem se na program, ne pa tudi na moralo SNS in g. Jelinčiča, kar je bilo zmotno. — gregor preac (@GPreac) March 25, 2019

"Zdaj tudi uradno odstopam od kandidature za evropskega poslanca kot nosilec liste SNS iz moralnih razlogov. SNS je bila doslej vsaj po programu na papirju edina evroskeptična stranka v Sloveniji. Oziral sem se na program, ne pa tudi na moralo SNS in gospoda Jelinčiča, kar je bilo zmotno," je na Twitterju o razhodu z SNS zapisal Gregor Preac.

"Ko sta gospod Jelinčič in SNS glasovala za rebalans proračuna, sem se vprašal, kaj je gospod Šarec ponudil gospodu Jelinčiču, kakšne obljube, kupčijo ali tudi finančno injekcijo. To bi morala biti zgodba za preiskovalne novinarje in kriminaliste," je še zapisal Preac. Spomnimo, da so poslanci SNS po odložilnem vetu državnega sveta prejšnjo sredo v državnem zboru glasovali za predlog novele zakona o izvrševanju državnega proračuna.

Ko sta g. Jelinčič in SNS glasovala za rebalans proračuna, sem se vprašal, kaj je g. Šarec g. Jelinčiču ponudil, kakšne obljube, kupčijo ali tudi finančno injekcijo. To bi morala biti zgodba za preiskovalne novinarje in kriminaliste. — gregor preac (@GPreac) March 25, 2019

Jelinčič: Preac ne more odstopiti

Prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti se je na njegove navedbe odzval z besedami, da Preac ne more odstopiti od kandidature, ker sploh ni bil uradni kandidat oziroma nosilec liste: "Šlo je le za pogovor. Rekel sem, da ga bom predlagal in sem ga nato tudi predlagal, ker sem mislil, da res zna šest jezikov, kot je trdil on, nato pa se je izkazalo, da je gimnazijski maturant." Dodal je, da je Preac privolil v članstvo v stranki šele ob njunem drugem pogovoru o kandidaturi na evropskih volitvah.

Preac: Zahteval je tisoč evrov na mesec

Preac je med drugim v odstopni izjavi, ki jo je objavil Reporter, zapisal, da je Jelinčič zahteval, da mora Preac po morebitni izvolitvi od plače dati 500 evrov na mesec za stranko, tisoč evrov pa njemu. "Najbrž je opazil moje začudenje, najbrž se je ustrašil, da ne bo imel nadzora nad financami niti za pisarno EU poslanca (okrog 20.000 evrov na mesec, kar je 1,2 milijona evrov v petih letih mandata), in mi je čez noč sporočil, da bo sam kandidiral kot prvi na listi SNS, med vrsticami pa, da me več ne potrebuje," je še zapisal Preac.

"Hecal sem se"

Kot nam je povedal Jelinčič, je res, da je zahteval 500 evrov za stranko, saj da imajo tako urejeno vse stranke. Ko pa je govoril o tisočih evrih zase, pa se je le šalil, pravi. "Hecal sem se in mu dejal: 'Plačo boš dal meni, jaz ti bom dal pa jurja.' A očitno gospod Preac heca ne razume, kot še česa drugega tudi ne," je dejal Jelinčič, ki meni, da je izjava Preaca predvsem izraz užaljenosti po tem, ko mu je sporočil, zakaj bo na listi kandidiral sam. Preac je v izjavi dejal, da gre Jelinčiču le za denar, a Jelinčič meni, da je prav Preac tisti, ki na kandidaturo gleda le skozi ta vidik.

Preac meni, da je Jelinčiča zelo dobro razumel

Preac je prepričan, da je Jelinčiča zelo dobro razumel in da njegove zahteve niso mogle biti dvoumne, niti to ni bila šala. "Govorim slovensko, sem pisatelj, publicist in novinar in ker pišem tudi pesmi in uganke za otroke, dobro razumem tudi podpomene, nadpomene, obpomene, medpomene in vse druge pomene," pravi Preac.

"Takšne stvari se dogajajo v vseh strankah"

Na vprašanje, zakaj Jelinčiča zaradi sporne zahteve ni prijavil, je odgovoril, da se takšne stvari dogajajo v vseh strankah, in sicer "od kupčkanja za mesta na volilnih listah do tega, da se plačo da stranki", in da je to "praktično nedokazljivo" na sodiščih, saj se ne nazadnje, tako kot Jelinčič, vsak lahko izgovori na to, da je bil napačno razumljen. Tega, ali ima tudi dokaz ali ne, ne želi povedati.

"Takrat se preprosto niti ne odzoveš. Malo si v šoku, potem se zadeve dogajajo naprej. Moja napaka je bila ta, da nisem poslušal ne novinarskih kolegov ne analitikov, ki so mi povedali, kakšna je sporna slika o gospodu Jelinčiču in o stranki," pravi Preac in ob tem omeni še "kupčkanje glede rebalansa za proračun" ter "skakanje z enega pola na drugega in podpiranje zadev, ob katerih bi se novinarji in kriminalisti morali vprašati, ali se take pomembne zadeve tudi ne plačajo ali z uslugami ali kako drugače".

Na listi SNS za evropske volitve tudi Jelinčič

Predsedstvo SNS je sredi meseca sklenilo, da se bo stranka evropskih volitev udeležila s polno kandidatno listo. Med osmimi kandidati na listi bo tudi Jelinčič, se pa predsedstvo ni strinjalo, da bi bil naveden kot osmi, ampak kot prvi kandidat. Tudi o tem bodo člani stranke razpravljali na kongresu SNS, ki bo 13. aprila na Otočcu.