Glasbenik Zlatan Čordić - Zlatko ni edini, ki ga je ministrstvo za kulturo izbrisalo iz razvida samozaposlenih v kulturi. Kot so nam pojasnili na pristojnem ministrstvu, gre za rutinski postopek. "Takih primerov je vsako leto več kot deset," so ob tem še dodali. Na dan sicer prihajajo nove podrobnosti, ki razkrivajo, zakaj je Zlatko v resnici ostal brez statusa.

Po poročanju novinarja televizije Nova24 TV Luke Svetine, je glasbenik Zlatan Čordić - Zlatko leta 2016 poleg s.p-ja, ki ga je že imel odprtega kot samozaposleni v kulturi, odprl še društvo "Svet je lep", ki ga je izkoriščal za izogibanje letnemu cenzusu, ki ga kulturniki ne smejo preseči, če želijo biti upravičeni do državnega plačevanja prispevkov.

Kot navaja novinar, mu je uslužbenka na kulturnem ministrstvu pojasnila, da je Čordić na transakcijski račun kot samozaposleni izdajal račune samo do višine dohodkovnega cenzusa t.j. 20.051,28 evrov letno. Vse ostale zaslužke je beležil preko svojega društva.

Foto: Bojan Puhek Po podatkih Ajpesa naj bi Zlatko tako v resnici zaslužil:

- v letu 2016 69,309,95 evrov neto,

- v letu 2017 52,958,84 evrov neto,

- v letu 2019 pa 41,659,39 evrov neto.

Podatki za leto 2018 niso dostopni.

Ker je Čordića nekdo prijavil, je ministrstvo za kulturo opravilo nadzor in ugotovilo nepravilnosti, zaradi katerih mu je bil status samozaposlenega v kulturi odvzet.

Čordić bi namreč moral imeti samo en transakcijski račun, na katerega bi izdajal račune. V izjavi ob vpisu statusa samozaposlenega v kulturi je med drugim navedeno tudi, da je oseba, v kolikor pride do sprememb, ki lahko vplivajo na dohodkovni cenzus, te spremembe kulturnemu ministrstvu dolžna sporočiti. Čordić pa tega ni storil.

Zlatka smo prosili za pojasnila v zvezi s poslovanjem preko njegovega društva. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Ministrstvo: Gre za rutinske primere

Ker nas je zanimalo, ali je bil Čordić v zadnjem času edini, ki mu je bil odvzet status, smo se obrnili na pristojno ministrstvo. Kot so nam pojasnili, gre za ustaljeno prakso.

Po novici, da Zlatko ostaja brez statusa samozaposlenega v kulturi, je nekdo na pročelje kulturnega ministrstva napisal njegovo ime. Kdo stoji za tem, ni znano. Policija o dogodku še zbira obvestila. Foto: MK_zlatko_01_FB "Na ministrstvu imamo rutinske primere, ko so bili samozaposlenim v kulturi odvzeti statusi in so bili posamezniki pozvani k vračilu prejete državne pomoči. Ker je sistem evidenc razvida v tem trenutku dokaj arhaičen, nimamo podatkov, koliko je takih primerov natančno, saj upravičencev ni več v registru, ko so enkrat izbrisani," so nam pojasnili in dodali, da naj bi bilo takšnih primerov vsako leto več kot deset.

Ministrstvo pa se lahko odloči tudi, da nekaterim samozaposlenim status ne podaljša. Kot najpogostejše razloge za to pa navajajo redno zaposlitev, opravljanje drugih dejavnosti, ki ne spadajo na področje kulture, in preseganje dohodkovnega cenzusa ter neizpolnjevanje vpisnih pogojev.

Vsako leto več takšnih, ki jim ministrstvo plačuje socialne prispevke

Kot je zapisano na uradni strani kulturnega ministrstva, so samozaposleni v kulturi (vpisani v razvid samozaposlenih pri Ministrstvu za kulturo, op. p.) ustvarjalci na področju kulture, ki samostojno opravljajo specializirani poklic s področja kulture, imajo ustrezno izobrazbo oziroma s svojim delom izkazujejo usposobljenost za opravljanje te dejavnosti.

Če delo samozaposlenega v kulturi pomeni izjemen kulturni prispevek, lahko zaprosi za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna (za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo in zaposlovanje, op. p.).

Kot je razvidno iz zgornje grafike se število oseb, ki izpolnjujejo pogoje za pravico do plačevanja socialnih prispevkov, vsako leto veča. Podatki namreč kažejo, da je takšnih oseb v letošnjem letu (do 30. novembra 2020, op. p) 2.423, od tega ministrstvo za kulturo 2.245 osebam tudi plačuje prispevke za socialno varnost.

V evidenci razvida samozaposlenih v kulturi, ki so dostopni na uradni strani ministrstva za javno upravo, je sicer trenutno vpisanih 3197 oseb.

Več finančnih sredstev za samozaposlene

Mesečni prispevek, ki ga ministrstvo nameni za enega samozaposlenega v kulturi v letu 2020, znaša 401,98 evra, kolikor tudi sicer znašajo minimalni prispevki za samozaposlene. In če je lani dohodkovni cenzus za oprostilo prispevkov znašal 19.989,90 evra bruto, se je ta v letošnjem letu dvignil na 20.051,28 bruto.

Na ministrstvu so še poudarili, da se z rebalansom proračuna 2020 finančna sredstva za plačilo prispevkov za socialno varnost samozaposlenih v kulturi povečajo na 10.188.926 evrov, kar ustreza trenutnemu nivoju zagotavljanja dodeljenih pravic. Za primerjavo - v letu 2019 so ta sredstva znašala 9.570.533,00 evrov.