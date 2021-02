Janša ob obletnici stranke SDS: 'Ni popuščanja'

Prvak SDS Janez Janša je v nagovoru ob 32. obletnici stranke označil SDS za politično silo osamosvojitve, politično silo sedanjosti in politično moč slovenske prihodnosti. Ko je bila domovina v stiski, je njeno dobrobit stranka postavljala pred lastne interese. Tako je bilo ob osamosvojitvi, ob finančni krizi in ob izbruhu epidemije, je dejal.

SDS se po beseda njenega predsednika Janeza Janše nikoli ni izneverila prvotnim načelom, nikoli poteptala lastnega programa in načel parlamentarne demokracije, nikoli zavračala sodelovanja, dosledno je branila ustavne vrednote samostojne Slovenije, piše STA.

Kot je dejal v nagovoru na današnji slavnostni akademiji ob 32. obletnici stranke, je SDS ustvarila pogoje za blaženje robov slovenskega razkola in skušala povezovati tudi tiste, ki so izključevali, ponujala je roko zaslepljenim od zgodovinskega sovraštva. "Ko je bila domovina v stiski, je njeno dobrobit postavljala pred lastne interese. Tako je bilo ob osamosvojitvi, tako je bilo ob finančni in gospodarski krizi in tako je bilo ob izbruhu epidemije novega koronavirusa lansko leto, ko so drugi pometali puške v koruzo," je dejal Janša.

SDS je po njegovih trditvah vedno delovala po načelu: kdor ni proti nam, ta je lahko z nami. Kot pravi, ni gradila na zamerah, ampak sodelovanju, "zato je danes velika, močna in up Slovenije za uresničitev plebiscitnih sanj". "Sanj in hrepenenj po Cankarjevem raju pod Triglavom, po Prešernovi edinosti, sreči in spravi. Po domovini, ki bo mati vsem svojim otrokom, po domu, miru in pravičnosti. Po času, ko se bomo kljub razlikam vsi prepoznavali v barvah slovenske zastave in verzih ustavne Zdravljice. Po času, ko bomo sposobni bolj enotno brati znamenja prihodnosti in se nanjo pravočasno pripraviti," je dodal predsednik SDS.

Po njegovem prepričanju je bila SDS politična sila slovenske osamosvojitve, je politična sila sedanjosti in bo politična moč slovenske prihodnosti, "ker se zaveda, da je naše največje bogastvo svoboden, omikan in ustvarjalen slovenski človek, brez delitve na naše in vaše, na prvo in drugorazredne". "Da je naš največji razvojni potencial naše znanje in naša zavest, da so obzorja vedno širša, kot jih vidimo danes, da se prihodnost še ni zgodila, in da smo vsi enako poklicani, da jo oblikujemo," je dejal predsednik največje vladne stranke.

Poudaril je še, da prihaja zrela doba, čas odločilnih naporov in boja za dobro prihodnost Slovenije. "Ni popuščanja," je dodal.

Uvodoma je sicer v nagovoru spomnil na nastajanje SDS, njeno rast, na osamosvojitvene čase in nadaljnje dogajanje. "Prišla so poletja, a tudi zmrzali, zime in viharji. Pomagala jim je naša naivnost in brezmejna dobronamernost. Tisti, ki jim naše osamosvojitvene sanje nikoli niso bile intimna opcija, so z vsemi sredstvi razdirali, blatili, medijsko morili, zlorabljali pravno državo, kradli volitve in mandate in dostojanstvo Slovencev," je dejal Janša. Po njegovih navedbah pa je rasel tudi pogum, "najprej šibek, ki je komaj preživel volilno leto 1992, nato pa vse močnejši".

"Prvotna energija se je začela iz leta v leto ponovno zbirati in krepiti. Kljub vse bolj brezobzirni zimi je prerasla v osrednjo demokratično politično silo v Sloveniji, v osrednjo politično, stebrno moč slovenskega naroda," je o stranki še povedal njen predsednik.