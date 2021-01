Anketa Nove24TV: Velik skok SDS, NSi in DeSUS izenačena

Če bi bile parlamentarne volitve to nedeljo, bi na njih z velikim naskokom zmagala SDS Janeza Janše, je pokazala javnomnenjska raziskava, ki jo je za Novo24TV opravila agencija Parsifal. Na drugem mestu so tesno skupaj SD, LMŠ in Levica. NSi in DeSUS sta izenačena na petem mestu. SAB, SNS in SMC se ne bi uvrstile v državni zbor, še kaže anketa.

Med opredeljenimi volivci bi po anketi agencije Parsifal stranka SDS dobila 36,8 odstotka glasov. Tesno je na drugem mestu - SD je anketa Nove24TV namerila 12,6 odstotka glasov, LMŠ in Levici pa po 12,1 odstotka. Sledita DeSUS in NSi s 5,7 odstotka glasov.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav



Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Spodnja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifal za Nova24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

SMC, SNS in SAB ne bi prestopile praga

Kot še kaže anketa, se preostale stranke ne bi uvrstile v državni zbor. SAB bi po anketi podprli trije odstotki, SNS 2,4 odstotka in SMC 1,2 odstotka opredeljenih volivcev. Pred SMC se je uvrstila tudi Dobra država z 1,3 odstotka. Pred SNS in SAB sta se uvrstili stranki Pirati (3,3 odstotka) in SLS + NLS (3,9 odstotka).

V raziskavo je bilo zajetih 732 anketirancev, od tega 50,4 odstotka žensk. Povprečna starost je znašala 52,0 let, standardni odklon pa 15,8 let. Največ anketirancev je bilo iz najstarejše starostne skupine (43,8 odstotka), nekoliko manj je bila zastopana srednja starostna skupina (36,6 odstotka), najmanj je bilo najmlajše starostne skupine (19,6 odstotka). Največ anketirancev je bilo takih z dokončano srednjo šolo (34,4 odstotka), sledili so tisti z dokončano višjo, visoko izobrazbo ali več (27,6 odstotka). 23,2 odstotka anketirancev ima poklicno šolo in 14,8 odstotka anketirancev ima dokončano osnovno ali nedokončano osnovno šolo. Največ anketirancev prihaja iz vasi ali zaselka (51,9 odstotka), sledi mesto (30,7 odstotka) in manjši kraj (17,4 odstotka). Največ anketirancev prihaja iz Osrednjeslovenske regije (25,3 odstotka), sledita Podravska (15,5 odstotka) in Savinjska (13,3 odstotka) regija, piše na spletni strani Nova24.

V članku in grafiki uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.



Tokrat je bilo po anketi Parsifala za Nova24TV neopredeljenih 36,1 odstotka volivcev, pred enim mesecem pa prav tako 36,1 odstotka, kar pomeni, da je delež neopredeljenih anketirancev ostal enak.