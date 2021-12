Janša: Neverjetno talibansko obnašanje poslancev #video

"Neverjetno talibansko obnašanje poslancev," je premier Janez Janša tvitnil po petkovem odboru državnega zbora za izobraževanje, na katerem so člani koalicije pozno zvečer sprejeli dopolnila k predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov zavodov. Kljub temu, da so nadaljevanju seje po 22. uri glasno nasprotovali v Levici in LMŠ. Predsednik DZ Igor Zorčič je danes sporočil, da je odbor v petek v nasprotju z odločitvijo kolegija delal po 22. uri, ter odločil, da predloga zakona o organiziranosti in financiranju vzgoje in izobraževanja ne uvrsti na decembrsko sejo.

O sklicu seje bodo razpravljali na kolegiju, ki se je začel opoldne. V petek se je namreč po osmih urah vnel besedni dvoboj, ko je nekaj pred 22. uro Luka Mesec (Levica) predsednico odbora Ivo Dimic (NSi) opozoril, da odbor po 22. uri ne sme zasedati, in predlagal prekinitev seje. Opozicijski poslanci so sejo po očitkih o neregularnem vodenju seje po 22. uri zapustili.

Aljaž Kovačič iz LMŠ je navedel, da je predsednik DZ Igor Zorčič Dimičevi poslal sporočilo, v katerem je izrazil pričakovanje, da bo seja ob 22. uri prekinjena. A Dimičeva je vztrajala ter kljub glasnemu nasprotovanju poslancev Levice in LMŠ nadaljevala glasovanje o dopolnilih, zavrnila je tudi možnost postopkovnih predlogov.

V zvezi z dogajanjem lahko danes pričakujemo še odzive poslanskih skupin v DZ. Kot je razvidno iz gradiva, ki ga je objavil Zorčič na Twitterju, na decembrski seji, ki se bo začela v ponedeljek, 13. decembra, predloga omenjenega zakona ne bo.

Po petkovi seji odbora za izobraževanje, ki je v nasprotju z odločitvijo kolegija delal preko 22.00 ure, sem se odločil, da ZOFVI ne uvrstim med gradivo decembrske seje. pic.twitter.com/TaHbg7ZE7g — Igor Zorčič (@IgorZorcic) December 6, 2021

Kršenje poslovniških določil

Iz poslanske skupine Levica so zaradi petkovega dogajanja na predsednika državnega zbora že naslovili dopis, v katerem predlagajo, da se razveljavijo vse odločitve 24. redne seje odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter da predsednica odbora Dimičeva odstopi s funkcije.

"Če dopustimo, da se zakoni sprejemajo zunaj terminov, ki jih določi kolegij predsednika državnega zbora, brez možnosti za razpravo poslank in poslancev, ob grobih kršitvah poslovnika ter v popolnem kaosu, kjer poslanke in poslanci niti ne vedo, o čem glasujejo, spodkopavamo same temelje pravne države. Kako naj ljudje zakone, ki se sprejemajo na tak način, jemljejo resno?" so med drugim zapisali v pobudi.

Člani SDS, NSi in SMC so se v petek tako sami opredeljevali do vloženih dopolnil. Zavrnili so sklop dopolnil Levice in sopodpisnikov LMŠ, SD, SAB ter poslanske skupine nepovezanih poslancev, sprejeli pa dopolnila koalicije.