To je prvi zakonski poslanski par v zgodovini Slovenije

Postala sva prvi zakonski poslanski par v zgodovini Slovenije🇸🇮.



Draga moja @Karmen85K, si čudovita mati in žena, si skrbna, delavna, poštena, pravična in pogumna, si moj ponos in moj navdih. Odlična poslanka boš. Srečno iz srca! pic.twitter.com/cZEGtgQcDK