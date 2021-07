Sramotno in nizkotno: žaljive besede med poslankami #video

Najprej je za nekoliko razburjenja poskrbel Robert Pavšič iz LMŠ, ki je premierju Janezu Janši kar na seji izročil vabilo na zaslišanje 24. septembra in mu osebno izročil pisno vabilo.

"Imam poslovniški predlog za predsednika vlade, ki ima očitno veliko težavo z dvigovanjem pošte. Zato zdaj javno vabim gospoda Janšo na zaslišanje 24. septembra ob 8.30, ki mu ga je komisija seveda poslala tudi po pošti. Da pa vam bi prihranili pot, vam vabilo vročam tudi osebno, da si boste lažje organizirali čas ali našli dovolj razlogov za neudeležbo," je dejal Pavšič, podpredsednik Jože Tanko pa mu je takoj zatem izrekel opomin.

Jerca Korče iz LMŠ je premierju Janši zastavila vprašanje o epidemiološki sliki po razglasitvi konca epidemije covid-19 ter o tem, kakšni so prihodnji načrti in ukrepi vlade, nato pa se je ozračje znova ogrelo. Po besedah Tine Heferle iz LMŠ je Anja Bah Žibert iz SDS izjavila, da Korčetova "tako govori, ker gre za nosečnost, in da je ubogi tisti, ki jo bo dobil in se rodil". Heferletova je njene besede označila za višek od viška, Bah Žibertova pa se je, kot prikazuje tudi videoposnetek, odločno branila.