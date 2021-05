Poslanci so Ilešiča zavrnili za sodnika na Sodišču EU

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanci so z 37 glasovi za in 43 glasovi proti zavrnili Marka Ilešiča za sodnika na Sodišču EU v Luksemburgu.

DZ je danes odločal tudi o kandidatu za sodnika na Sodišču EU v Luksemburgu Marku Ilešiču. Slednji je na tem položaju že od leta 2004, delo sodnika torej opravlja 16 let.

Predlog za izvolitev Ilešiča za kandidata za sodnika na Sodišču EU je v DZ posredoval predsednik republike Borut Pahor, kandidat pa je tudi že dobil podporo mandatno-volilne komisije.

Ilešič je bil eden od sedmih kandidatov

Pahor se je zanj odločil "po presoji kandidatur, pridobljenih mnenjih in opravljenih posvetovanjih z vodji vseh poslanskih skupin državnega zbora". Postopek imenovanja kandidata za eno mesto na Sodišču EU sicer traja že skoraj eno leto.

O postopku izbiranja pa poteka spor pred ustavnim sodiščem, ki ga je sprožil Matjaž Erbežnik, ker sodni svet z drugimi kandidati ni opravil niti običajnih pogovorov, poleg tega neizbranih kandidatov ni obvestil o razlogih, zakaj privilegirajo Ilešiča in zakaj so njih zavrnili.

Odločitev, da sodni svet predlaga Ilešiča in da se z dilemami ustreznosti drugih kandidatov sploh ne bodo ukvarjali, so iz sodnega sveta predsedniku Borut Pahorju pojasnili tako:

Z izbiranjem sodnikov težave že v preteklosti

Z izbiranjem sodnikov v Luksemburgu so zadnja leta veliki zapleti. Za dva druga položaja na splošnem sodišču EU državi več let ni uspelo najti primernih kandidatov, ki bi bili potrjeni. Leta 2019 je državni zbor zavrnil predlog sodnega sveta, da bi predlagal Mira Preka. Na slab rezultat so verjetno vplivali očitki o nasilju nad sodelavko. Za Preka je bilo le 39 poslancev. Je pa podporo več kot 45 glasov uspelo zbrati Marku Pavlihi. Podprlo ga je 55 poslancev.

A je nekdanji poslanec Pavliha propadel na naslednjem situ, v odboru evropskega sodišča, ki odloča, ali so kandidati iz posameznih držav strokovno primerni.