Pahor predlagal kandidata za sodnika na Sodišču EU

Kot so utemeljili, se je predsednik Borut Pahor po presoji kandidatur, pridobljenih mnenjih in opravljenih posvetovanjih z vodji vseh poslanskih skupin državnega zbora odločil, da za kandidata za omenjeno mesto državnemu zboru predlaga Ilešiča, "uglednega dolgoletnega sodnika Sodišča EU in večkratnega predsednika senatov tega sodišča".

Zdaj bo na vrsti državni zbor, kjer bo moral kandidat na tajnem glasovanju prejeti podporo večine vseh poslancev, torej najmanj 46. Če mu bo to uspelo, pa ga čaka še preizkus pred t. i. odborom 255, ki presoja primernost kandidatov za opravljanje funkcij na Sodišču EU. Glede na to, da Ilešič slovenske barve zastopa že od vstopa Slovenije v povezavo leta 2004, ne bi smel imeti večjih težav.

Postopek imenovanja Marka Ilešiča sicer traja že skoraj eno leto. Razpis za položaj je bil objavljen 26. junija lani. Ilešič je bil eden od sedmih kandidatov, ki so se prijavili.

Sodni svet je njegovo kandidaturo kot najprimernejšo podprl že novembra lani. Kot so tedaj zapisali v obrazložitvi, je "eden najuglednejših pravnih strokovnjakov, ki je bil in je še vpet tako v širše mednarodno kot domače pravniško okolje, z bogatimi akademskimi (tudi vodstvenimi) izkušnjami in dolgoletnim sodelovanjem pri oblikovanju odgovorov na različna zahtevna pravna vprašanja z vidika teorije in prakse".