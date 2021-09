"Sodba o superligi bi bila lahko prelomna za športno pravo v EU"

Sodišče Evropske unije je leta 1995 v primeru zdaj že 56-letnega belgijskega nogometaša Jeana Marca Bosmana odločilo, da lahko on in drugi nogometaši v Evropski uniji prosto prehajajo iz kluba v klub ob izteku pogodbe.

V primeru superlige je španski sodnik Manuel Ruiz de Lara 21. septembra dal Evropski nogometni zvezi (Uefa) pet dni časa, da umakne grožnje o sankcijah, ki jih je napovedala proti snovalcem nogometne superlige. Dvanajst klubov je namreč 18. aprila letos ustanovilo superligo. Uefa in Mednarodna nogometna zveza (Fifa) sta napovedali sankcije, klubom pa dali ultimat, da se odločijo za tekmovanja pod njunim okriljem ali le v superligi.

Odločno so bili proti superligi številne nacionalne nogometne zveze, klubi, navijači in igralci ter tudi najvišji politiki v Evropi. Klubi z izjemo madridskega Reala, Barcelone in torinskega Juventusa so kmalu nato odstopili od namere po ustanovitvi in igranju v novem tekmovanju. Maja se je sodnik Ruiz obrnil na Sodišče Evropske unije. To naj bi razpravljalo o monopolnem položaju Uefe in Fife pri organizaciji in vodenju klubskih tekmovanj, kar je po mnenju sodnika Ruiza v nasprotju z evropsko zakonodajo.

Foto: Guliverimage

Podrobnosti primera ne pozna

"Primer superliga obravnava naše Sodišče Evropske unije v Luksemburgu. Obeta pa se precejšnja prelomnica v razumevanju omejitev športnega prava v Evropski uniji. Kot sodnik sodišča, ki bo o tem odločalo, se ne morem natančno opredeljevati, kakšne so možnosti in kaj se bo zgodilo. Podrobnosti primera tudi ne poznam, lahko pa rečem, da bi razsodba lahko pomenila novega 'Bosmana'," je za STA pojasnil Ilešič.

Zdaj se odloča, če poenostavimo, o ekskluzivni pravici panožnih zvez, da edine vodijo tekmovanja, v primeru Uefe in Fife nogometne. "To, da športne zveze same zase odločajo, da so lahko edine pristojne za posamezno športno panogo, ne zdrži, treba je gledati kompleksnost trga. Pri tem je treba upoštevati konkurenčno pravo v Evropski uniji in na tem tem temelju potem odločati," je dejal Ilešič, nekdanji predsednik Nogometne zveze Jugoslavije, podpredsednik Nogometne zveze Slovenije in tudi vodja olimpijskih reprezentanc v Atlanti leta 1996, Sydneyju 2000 in Atenah 2004.

Foto: Guliverimage

Morda se najdejo rešitve v "ameriškem modelu športa"

Ilešič ni zavrnil možnosti, da bi se našle nekatere dobre rešitve tudi v "ameriškem modelu športa", v zaprtih ligah, ki sicer ne omogočajo napredovanja ali izpadanja med ligami različne kakovosti, ki pa skupaj tvorijo enotni tekmovalni sistem, kot je to v Evropi in tudi v večini drugih držav.

"Splošen odpor do ameriškega modela športa, kot so tako imenovane zaprte lige, je odgovor na nekatere poskuse, kot je superliga. Sam ne poznam natančno tekmovalnega sistema v ZDA od začetka vzgoje športnika do njihovega vrhunca. Menim pa, da ni mogoče čisto izključiti možnosti, da so vsaj nekateri elementi združljivi," je še navedel Ilešič.

Kot sodnik Sodišča Evropske unije je bil povabljen na srečanje državnih sekretarjev za šport Evropske unije na Bledu, ki so razpravljali tudi o evropskem modelu športa in ga je velika večina tudi podprla. "Ideja o evropskem modelu je zanimiva in pomeni, da se med državami članicami Evropske unije in drugimi subjekti športa išče soglasje o glavnih smereh športa v Evropski uniji in mogoče celo na vsej celini. Gre za formalni dokument, ki naj bi ga sprejele članice Evropske unije. Pri pripravi sodelujejo poleg držav tudi mednarodne športne organizacije in predstavniki športnikov, torej vsi tisti, ki lahko prispevajo k boljšim rešitvam, kar je prav," je pojasnil Ilešič.