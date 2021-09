Sodišče v Madridu Uefi in Čeferinu postavilo ultimat

Španski časnik piše, da bo moral predsednik Uefe Aleksander Čeferin v nasprotnem primeru računati na obtožnico zaradi nespoštovanja sodniške odločitve.

Sodnik je ocenil, da je odločitev Uefe, da grožnjo o izključitvi ustanoviteljev superlige iz tekmovanj le začasno razveljavi, nezadostna.

Še vedno pa ni jasno, kakšen je vpliv sodišča na Uefo in Čeferina. Isti sodnik je namreč že v aprilu Uefi in tudi Mednarodni nogometni zvezi (Fifa) prepovedal izrek vseh kazni in suspenzov proti 12 klubom, ki so ustanovili superligo, kar je zahtevalo podjetje European Superleague Company SL.

Maja se je sodnik nato obrnil celo na Evropsko sodišče. To naj bi razpravljalo o monopolnem položaju Uefe in Fife pri organizaciji in vodenju klubskih tekmovanj, kar je po mnenju sodnika Ruiza de Lare v nasprotju z evropsko zakonodajo.

Dvanajsterica velikih evropskih klubov, ob španskih še angleški in italijanski, je v noči na 19. april naznanilo ustanovitev nogometne superlige. Ta bi bila neposredna konkurenca Uefini ligi prvakov. Ostro so se na odločitev nato odzvale Uefa, Fifa in številne nacionalne nogometne zveze, klubi in igralci.

Klubi z izjemo madridskega Reala, Barcelone in torinskega Juventusa so nato odstopili od namere po ustanovitvi in igranju v novem tekmovanju. Uefa jim je zato zagrozila z izključitvijo iz tekmovanj.

