Umrl je dr. Marko Ilešič, sodnik Sodišča Evropske unije. Ilešič je na Sodišču EU delal dvajset let, bil je edini od sodnikov iz držav, ki so v EU vstopile leta 2004 in so tedaj prevzeli sodniške naloge, ki so funkcijo opravljali vse do zdaj.

Marko Ilešič je bil rojen leta 1947 v Ljubljani. Leta 1970 je diplomiral je na pravni fakulteti, kjer je leta 1984 zagovarjal doktorsko disertacijo. Od leta 1984 do leta 2004 je kot profesor poučeval civilno, gospodarsko in mednarodno zasebno pravo. Od leta 1995 do leta 2001 je bil prodekan fakultete, od leta 2001 do leta 2004 pa dekan.

Potem ko je uspešno opravil pravniški državni izpit, je postal sodnik in nato predsednik senata na Sodišču združenega dela v Ljubljani, kjer je delal od leta 1975 do leta 1986. Ilešič je prvi slovenski sodnik, ki je bil imenovan na Sodišče EU, in sicer 11. maja 2004. Na tem sodišču je bil v dveh zaporednih mandatih tudi predsednik senata.

"Prispevek Marka Ilešiča h krepitvi miru in humanih odnosov v svetu je viden v prvi vrsti v njegovem 20-letnem opravljanju funkcije na enem izmed najpomembnejših sodišč na svetu, Sodišču Evropske unije, katerega bistvena naloga je spoštovanje vladavine prava v Evropski uniji skozi razlago in presojo veljavnosti aktov. Je sodnik z najdaljšim stažem na sodišču iz držav članic, ki so postale članice Evropske unije v letu 2004 ali kasneje," so zapisali na ljubljanski pravni fakulteti.

Slovel je kot odličen in cenjen predavatelj ter je poučeval nekatere najpomembnejše predmete na pravnem študiju. V vseh letih svojega delovanja na različnih področjih je prehodil bogato profesionalno pot, velja za uglednega in spoštovanega pravnega strokovnjaka in sodnika ter gojil pomembne človeške vrednote, še piše na spletni strani pravne fakultete.

Med drugim je v svojem življenju predsedoval tudi Nogometni zvezi Jugoslavije in Nogometni zvezi Slovenije ter bil član izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije. Poleg tega je zasedal kot sodnik na pritožbenem razsodišču Evropske nogometne zveze in pritožbenem razsodišču Mednarodne nogometne zveze.