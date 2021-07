Poslanci natančno opisali: Tako so nas nadlegovali in nam grozili

Poslanci SDS so danes spregovorili o nadlegovanju in grožnjah, ki so jih bili deležni v zadnjem obdobju. Da se nasilje nad poslanci stopnjuje, je na Twitterju opozoril tudi premier Janez Janša. Potrebna bo seja DZ ali Sveta za nacionalno varnost ali oboje, na kateri naj policija in tožilstvo pojasnita, kako bosta ustavila to spiralo nasilja, meni.

O nadlegovanju in grožnjah, ki so jih bili deležni, ko so prihajali v parlament oziroma ga zapuščali, so danes spregovorili poslanki Mojca Škrinjar in Alenka Jeraj ter poslanec Janez Moškrič.

Napadov so bili v preteklih dneh deležni tudi nekateri drugi poslanci. V petek so na to opozorili poslanca NSi Jožef Horvat in Tadeja Šuštar ter poslanec in predsednik SNS Zmago Jelinčič Plemeniti.

Na dogajanje so se odzvali tudi predsednik LMŠ Marjan Šarec, vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec in vodja poslanske skupine SD Matjaž Han.

Kaj se je dogajalo?

Kot je povedala Škrinjarjeva, jo je po tistem, ko je pri parlamentu izstopila iz avtomobila, nagovorila ženska ter jo najprej napadla verbalno, nato pa se začela še zaletavati vanjo z ramo. Ženska ji je tudi sledila, pri čemer je ponavljala grožnje, da ne bo mogla več mirno spati in da vedo, kdo je. Za zaščito je poslanka poprosila policista, ki je bil na travniku ob nekaterih protestirajočih, a ji je pojasnil, da varuje shod in naj nadlegovanje prijavi na centrali na Tavčarjevi.

Jerajeva je pojasnila, da so jih prejšnji teden, ko so poslanci obravnavali novelo zakona o nalezljivih boleznih, pred vrati pričakali protestniki, mimo katerih so morali do vhoda v parlament, kar je bilo zelo neprijetno, saj so se zaletavali vanje in podobno. "Pri tem nas nihče ni zaščitil, ne varnostniki v parlamentu kot tudi ne policija, ki je bila tam," je opozorila Jerajeva in dodala, da je bila kot kolegi tudi sama deležna groženj, da vedo, kdo so, kje živijo.

Podobno izkušnjo pa ima tudi Moškrič. Pretekli teden, ko je zapuščal parlament, se je, kot je povedal danes, spustil v prijazno diskusijo z nasprotniki cepljenja, v ponedeljek, ko je prav tako odhajal iz parlamenta, pa je nato ta ista skupina vpila, da je to tisti poslanec, ki trdi, da bosta samo cepivo in precepljenost rešila težavo covida-19. Pojasnil jim je, da ostaja pri tem stališču, in jim zaželel lep dan, a so "še naprej padale žaljivke, med žaljivkami pa tudi grožnja: vemo, kje živiš, najprej bomo tvoje domače, potem pa še tebe".

"Te stvari niso sprejemljive, nikomur se ne sme groziti, ne nam poslancem ne komurkoli v tej državi," je poudarila Jerajeva, ki pričakuje, da bodo ustrezni organi ukrepali, kot morajo in kot jim narekuje zakon. "Opozarjali smo že dolgo, ko se je začelo tolerirati napise smrt janšizmu, da bo to privedlo do nadaljevanja," je še poudarila Jerajeva.

Škrinjarjeva pa je menila, da se je začelo že v parlamentu in se pač preselilo na ulico. Po besedah Jerajeve so se ob dogajanju v DZ večkrat obrnili tudi na predsednika DZ, a niso prišli daleč. Vendar pa se po mnenju Jerajeve vseeno vse ni začelo v parlamentu, ampak imajo veliko vlogo družbena omrežja.

Alenka Jeraj (SDS) je pojasnila, kako so jih prejšnji teden pričakali protestniki. Izkušnjo je opisala kot neprijetno. Foto: STA

Horvat: Treba je zaščititi institucijo državnega zbora

Horvat je danes izrazil obžalovanje, da je takšno stanje duha v družbi. Verjame, da bo ukrepanje vodstva DZ odločno, mu je pa žal, da na petkovem posvetu pri predsedniku DZ na to temo vodje poslanskih skupin niso bili enotni, saj so po njegovih besedah nekateri posvet predčasno zapustili. "Treba je zaščiti institucijo državnega zbora. Ni dovolj, da policija varuje zgolj zidove," je še pozval.

Nasilje in grožnje so obsodili tudi v opozicijskih vrstah. Jelinčič je v današnji izjavi za medije v DZ poudaril, da bi se morali policisti na grožnje odzvati takoj, prav tako bi po njegovem mnenju morali preprečiti, da se lahko vsakdo sprehodi od vrat parlamentarne stavbe. Po njegovem mnenju so za tako dogajanje krivi levi progresivni mediji, skrbi pa ga tudi morebitno stopnjevanje nasilja.

Odzvali so se tudi v drugih poslanskih skupinah

Kot je dejal predsednik LMŠ Marjan Šarec, je to odraz današnje družbe, ko lahko vsak počne vse, kar hoče. Po njegovih besedah pa poslancev niso napadli levičarji, ampak "fantje in dekleta z vseh vetrov, ki so se združili in so sedaj proti vsemu". Dodal je še, da je naloga vlade, da ne dopušča praznega prostora, v katerem imajo teoretiki zarot več manevrskega prostora.

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je poudaril, da je DZ ne glede na različna stališča posameznih poslanskih skupin ali strank prostor za spopad stališč in argumentacijo, ko pa to preide v fizično ustrahovanje, je to nesprejemljivo. Vzrok za tako dogajanje je po njegovem mnenju dolgoletno delovanje ravno SDS in njihova retorika razdora in delitve ljudi.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je poslanske kolege pozval k umirjanju zadev. "Poslanci smo takšni in drugačni, nekateri tudi spodbujajo, tako na levi kot na desni, sovražni govor," je dejal. Opozoril je, da narod, ko mu bo dovolj, ne bo izbiral politične barve poslancev. Kritičen je tudi do tega, da bi zdaj nekateri radi s prstom pokazali na petkove protestnike, ki pa da niso povezani s tistimi, ki so pred DZ napadli poslance.

Primere groženj je v obravnavo prevzela kriminalistična policija. Policisti pa so okrepili tudi varovanje okolice DZ in njihovih zaposlenih.