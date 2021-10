Janša bo v DZ odgovarjal, kako bo vlada preprečila izjemen porast cen energentov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uvodni dan redne oktobrske seje DZ bodo premier Janez Janša in ministri odgovarjali na vprašanja poslancev. Vprašanja predsedniku vlade so povezana s povišanjem cen energentov, reševanjem okoljskih izzivov, predsedovanjem Slovenije Svetu EU ter "vladanjem z nasiljem".

Poslanko SD Bojano Muršič zanima, kako bo vlada preprečila izjemen porast cen energentov ter katere ukrepe bo sprejela za ublažitev posledic, po napovedih sodeč, "prihajajočega cunamija dviga cen tudi ostalih, življenjsko pomembnih dobrin". Luka Mesec (Levica) pa bo Janši zastavil vprašanje glede "vladanja z nasiljem".

Alenka Bratušek (SAB) bo predsednika vlade vprašala, ali lahko pričakujejo podporo vlade in koalicije zakonu o prepovedi dajanja plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na trg, ki so ga vložili v SAB.

Poslansko vprašanje bo zastavila tudi poslanka SMC Monika Gregorčič, ki jo zanima Janševa ocena prve polovice predsedovanja Slovenije Svetu EU ter kakšen je načrt dela za drugo polovico.

Na tokratni seji, ki bo trajala do torka, 26. oktobra, bo sicer DZ med drugim opravil prvo branje predlogov zakonov o debirokratizaciji in o dolgotrajni oskrbi. Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o lekarniški dejavnosti, prav tako jih čaka predlog novele zakona o organiziranosti in delu v policiji.