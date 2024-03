Janša bo v centru Ljubljane: "Vsem, ki uničujejo našo domovino ..."

Največja opozicijska stranka SDS danes popoldne na Kongresnem trgu v Ljubljani pripravlja protestni shod. V stranki so kritični do vlade in trenutnega stanja v državi. Kot so napovedali na družbenih omrežjih, bodo na shodu vsem, ki uničujejo našo domovino, jasno povedali, da imajo dovolj. Zbrane bo nagovoril tudi predsednik stranke Janez Janša.

"Čas je za novo slovensko pomlad. Slovenija zmore več," so zapisali v vabilu na današnji shod. Janša je na slavnostni akademiji ob 35-letnici stranke pred dobrim mesecem dejal, da na shod vabijo vse ljudi dobre volje, ki jim je mar za prihodnost Slovenije. Spraševal se je, kaj je treba storiti, da bo šla Slovenija v smer, za katero smo glasovali na plebiscitu. Današnji shod je označil za prvo glasno budnico, naslednja pa bo po njegovih besedah 9. junija, ko bodo potekale volitve v Evropski parlament.

Ena izmed organizatork in oseba, zadolžena za zbiranje, je Alenka Koren Gomboc, sestrična žene Janeza Janše Urške Bačovnik Janša, poroča Večer. Koren Gombočeva je bila v preteklosti v ospredju medijev, ker je ponaredila srednješolsko spričevalo. V javnosti je odmevala tudi zgodba njenega nekdanjega sodelavca pri podjetju Miklavc, ki je razkril, da je zaradi več kršitev delovne zakonodaje in odprtih disciplinskih postopkov prejela izredno odpoved delovnega razmerja.

Na shod so vabili tudi s plakati po Sloveniji, na katerih je pod napisom Dovolj! fotografija predsednika vlade Roberta Goloba, kar je podpredsednik vlade iz vrst Gibanja Svoboda Matej Arčon ocenil kot neprimerno in neokusno. Shod sta komentirala tudi predsednica SD Tanja Fajon in minister za delo iz vrst Levice Luka Mesec. Fajonova je dejala, da imajo ljudje pravico do izražanja, bi si pa namesto protestov in stavk na ulici želela rešitve za ljudi. Medtem je Mesec ocenil, da ne gre toliko za protest proti vladi kot za mobilizacijo baze SDS za evropske volitve.