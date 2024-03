V ponedeljek Janša organizira brezplačno smučanje na Krvavcu

V znak zahvale podpornikom med epidemijo so se po nedavni zmagi na sodišču v RTC Krvavec odločili, da smučarjem v ponedeljek, 18. marca, ne bo treba plačati vozovnic. Prvih 1000 smučarjev bo za darilo prejelo tudi #wesurvived2020/2021 majico.

Veselje po nedavni sodni zmagi zaradi neupravičenega zaprtja med epidemijo v RTC Kravavec, ki ga vodi direktor Janez Janša, se očitno še ni poleglo. Zaradi zmage na sodišču in v znak zahvale podpornikom med epidemijo, ki so smučišču namenili tudi številne donacije, so se v RTC Krvavec odločili, da smučarjem v ponedeljek ne bo treba plačati za vozovnico.

Foto: RTC Krvavec

»Pisalo se je leto 2020... prišla je pandemija ter različne omejitve, med drugim je bil 18.3.2020 prvi delovni dan, ko ni več smelo obratovati. Svež gorski zrak, telesna aktivnost in šport niso bili razlogi za širjenje okužb. Takrat smo si edini prizadevali, da zdravja ne zapiramo. Ravno vi, naši obiskovalci, ste našo odločitev podprli in nam celo nakazali donacije v znak podpore. Sedaj imamo pravnomočne odločbe, da je bilo zaprtje v času pandemije neupravičeno,« so ob tem sporočili v RTC Krvavec.