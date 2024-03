Janša dosegel sodno zmago

Rekreacijsko turistični center Krvavec in njegov direktor sta dosegla sodno zmago glede neupravičenega zaprtja žičnic v času epidemije covida-19. Sodišče je ugodilo zahtevam za sodno varstvo in ustavilo prekrškovne postopke, ki jih je inšpekcija uvedla proti smučišču, ker je konec leta 2020 kljub vladnem odloku obratovalo.

Kot je razvidno iz odločb, ki so jih danes posredovali iz RTC Krvavec, je okrajno sodišče v Kranju ugodilo zahtevi za sodno varstvo storilca zoper plačilni nalog zdravstvenega inšpektorata, ki je bil podjetju in njegovem direktorju Janezu Janši izdan konec leta 2020 zaradi kršitev odloka o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov ter zakona o nalezljivih boleznih.

Smučišče je obratovalo kljub vladni prepovedi

Smučišče je namreč 24., 25. in 26. decembra 2020 kljub vladni prepovedi obratovanja žičnic obratovalo. Zdravstveni inšpektorat je RTC Krvavec in njegovega direktorja spoznal za odgovore storitve treh prekrškov. Družbi je za prekrška 24. in 25. decembra izrekel globo v višini 4000 evrov, 26. decembra, ko so žičnice kljub izdani odločbi o prepovedi še vedno obratovale, pa 8000 evrov ter nato izrekel enotno globo v višini 16.000 evrov. Direktorju kot odgovorni osebi pa je inšpektorat izrekel globo v znesku 1600 evrov.

RTC Krvavec in Janša sta plačilne naloge izpodbijala na sodišču s trditvami, da ukrep prepovedi obratovanja žičnic ni bil zakonito predpisan, saj da izvajanje žičniških dejavnosti prevozov ne predstavlja prometa z blagom in izdelki, da se plačilni nalogi nedopustno opirajo na odlok vlade, da je obratovanje žičnic potekalo v naravi, na odprtem, z upoštevanjem navodil stroke in z veliko manjšo možnostjo okužb kot v zaprtih prostorih ter da za prepoved obratovanja in sankcioniranje ni podlage v veljavnem ustavnem redu.

Okrajno sodišče v Kranju je v lanskem letu v različnih sodbah zahtevam za sodno varstvo ugodilo in postopke o prekršku ustavilo. Sodišče je ugotovilo, da ob upoštevanja načela zakonitosti, katerega smisel je v tem, da storilec vnaprej ve, kaj je prepovedano in kaznivo, odlok, ki ga je sprejela vlada, ni pravni vir, s katerim se lahko določi prekršek.

Inšpektorica ni imela ustrezne podlage za izdajo odločbe

Po mnenju sodišča izvajanje dejavnosti žičniških prevozov oziroma javnega prevoza potnikov ne pomeni prometa z blagom in izdelki, temveč gre za prodajo storitev. V obratovanju žičniških naprav tako ni mogoče prepoznati kršitve zakona o nalezljivih boleznih, zato tudi inšpektorica ni imela ustrezne podlage za izdajo odločbe, s katero je prepovedala obratovanje žičniških naprav. Pri izdaji plačilnega naloga je tako prišlo do kršitve materialne določbe predpisa, ki določa prekršek, je navedlo sodišče.

Kot so danes sporočili iz RTC Krvavec, imajo sedaj pravnomočne odločbe, da je bilo zaprtje smučišča Krvavec v času pandemije neupravičeno. Ker so obiskovalci smučišča decembra 2020 odločitev Krvavca o obratovanju žičnic kljub prepovedi podprli in družbi v znak podpore nakazali tudi donacije, so se v RTC Krvavec njim v zahvalo sedaj odločili, bo v ponedeljek, 18. marca, smuka na Krvavcu brezplačna.