Janković o meritvah kakovosti zraka: Da bo takoj jasno, rezultati so slabi

Župan meritvam kakovosti zraka, ki jih je objavila EEA, ne oporeka, čeprav je agencija za okolje (Arso) postregla z nekaj boljšimi rezultati, je dejal na današnji novinarski konferenci. "Da bo takoj jasno, oboji so slabi," je komentiral.

Po njegovih besedah je občinska ekipa pregledala rezultate raziskave EEA za vsa glavna mesta v EU. Preučila je, kje so postavljene njihove merilne postaje, in ugotovila, da je Ljubljana edino glavno mesto brez zaledne postaje, vse tri namreč stojijo ob prometnicah – na Celovški cesti, Vojkovi cesti in Cesti v Mestni log.

Podatkov postaje na Celovški niso uporabili

V tej luči je napovedal predlog Mestne občine Ljubljana (Mol), da EEA pri raziskavah kakovosti zraka v glavnih mestih v prihodnje ne upošteva le merilnih postaj ob prometnicah, temveč tudi v zaledju. Zavzel se je, da bi upoštevali polovico ob glavnih prometnicah in polovico v zaledju.

Po nedavnih navedbah časnika Dnevnik sicer EEA podatkov prometne merilne postaje na Celovški cesti v raziskavi ni uporabila. V EEA so za časnik pojasnili, da v nobenem mestu, niti v Ljubljani, za seznam niso uporabili meritev s prometnih postaj: "Trenutna preglednica kakovosti zraka v evropskih mestih ta razvršča glede na povprečno koncentracijo delcev PM 2,5 v dveletnem obdobju, za leti 2022 in 2023."

"Preglednica kakovosti zraka vključuje samo podatke z zalednih postaj za ugotavljanje ozadja, podatki s prometnih postaj niso vključeni v končni izračun," so zatrdili.

Ekstremnih nihanj ne vključijo v končni rezultat

Končno povprečno vrednost so v EEA pridobili na podlagi povprečnih meritev v obdobju dveh let, pri čemer ekstremnih nihanj (v Ljubljani denimo ob začetku kurilne sezone) koncentracije delcev ne vključijo v končni rezultat, je še poročal Dnevnik.

Janković se je sicer danes obregnil ob "uživaško pisanje" določenih medijev glede slabih rezultatov kakovosti zraka v Ljubljani. Kot je dejal, bodo oktobra jasne novice iz Bruslja: "Ob katerih bo mogoče zaradi preteklega poročanja koga sram."

EEA je konec avgusta objavila, da se je Ljubljana po kakovosti zraka med 372 mesti uvrstila na 310. mesto, s tem pa v krog 71 držav s slabo kakovostjo zraka. To pomeni koncentracijo drobnih delcev nad 15,1 mikrograma na kubični meter zraka. V Ljubljani je bila koncentracija drobnih delcev 15,4 mikrograma na kubični meter zraka.