Janković: Izjava Pirc Musarjeve o kanalu C0 ni primerna

Župan Zoran Janković je dejal, da na vodovarstvenem območju v Ljubljani živi 220 tisoč prebivalcev in vsi imajo kanalizacijo, greznice, ki niso neprepustne. Foto: Ana Kovač

Ljubljanski župan Zoran Janković meni, da izjava predsednice republike Nataše Pirc Musar, naj se gradnja kanala C0 ustavi, da se vsi deležniki pogovorijo, ni primerna, saj ne ve, s kom naj se pogovarja. Poudaril je, da imajo vsa pravnomočna gradbena dovoljenja, v pravni državi pa bi po njegovih besedah morali veljati zakoni, ne pa da odloča ulica. Janković trdi, da bo voda tako še bolj zaščitena in varna tudi pred morebitnimi potresi, C0 naj bi po njegovih besedah zdržal tudi deseto stopnjo potresa po evropski potresni lestvici.

"Gradnja poteka in bo potekala do njenega zaključka, za kar imamo pravnomočna gradbena dovoljenja," je na današnji redni novinarski konferenci povedal Zoran Janković. Dodal je, da poziva predsednice ne razume, saj se ravnajo po slovenski zakonodaji in evropskih usmeritvah. Predsednici pa je župan v petek poslal vso dokumentacijo o gradnji povezovalnega kanala C0.

Z vsemi deležniki se za isto mizo ne bodo usedli, saj je kanal znotraj Mestne občine Ljubljana od Broda do Zaloga dolg 12 tisoč metrov in širok 300 metrov, lastnikov zemljišč pa je okoli 400. "Mirno lahko rečem, da je 98 odstotkov delovnega pasu že rešenega, za traso gradnje pa imamo vsa dovoljenja," je spet zatrdil.

Zahvalil pa se je ministru za naravne vire in prostor Urošu Brežanu, ki je "zelo jasno povedal, da so gradbena dovoljenja pravnomočna in da projekti tečejo na osnovi gradbenih dovoljenj".

"To je popolnoma mimo pameti"

Presoja vplivov na okolje je bila narejena v celoti in za celotno traso kanala, potrdila pa jo je tudi Evropska unija, je ponovil. Janković je dejal, da na vodovarstvenem območju v Ljubljani živi 220 tisoč prebivalcev in vsi imajo kanalizacijo, greznice, ki niso neprepustne. "Nikogar od teh dušebrižnikov za to ni skrbelo, predvsem ne tistih, ki območje polivajo z gnojnico," je dodal.

Ob tem župan ne razume dodatnega sklepa agencije za okolje (Arso), ki ga je sicer sprejela leta 2020, da morajo tudi za postavitev kinete, ki dodatno varuje vodovarstveno območje, pridobiti okoljevarstveno soglasje. "To je popolnoma mimo pameti," meni. Dodal je, da kanal brez težav zgradijo brez kinete, a to pomeni ukinitev dodatne zaščite.

Odločitev Arsa, da morajo tudi za kineto pridobiti okoljevarstveno soglasje, MOL izpodbija na upravnem sodišču, odločitev pa "nestrpno čakajo". Občina mora sicer ministrstvu za okolje, podnebje in energijo do 11. aprila posredovati dokumentacijo o presoji vplivov na okolje za kineto. "Kaj bomo storili do 11. aprila, vam sporočimo po 11. aprilu," je danes povedal Janković.

Kanal naj bi zdržal tudi 10. stopnjo potresa

S kanalom občina zapira 6.400 greznic, Janković pa trdi, da bo voda tako še bolj zaščitena in varna tudi pred morebitnimi potresi, C0 naj bi po njegovih besedah zdržal tudi deseto stopnjo potresa po evropski potresni lestvici.

Gradbišče kanala je v petek obiskal sopredsednik Evropske zelene stranke Thomas Waitz, ki je napovedal, da bo Evropski komisiji o projektu zastavil nekaj vprašanj. Janković je danes komentiral, da je to njegova pravica, prav tako pa ne oporeka obisku predstavnikov komisije. "Projekt je transparenten, lahko ga pogledajo," je povedal.