Janez Škrabec obžaluje, da ni več častni konzul Belorusije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Umik soglasja vlade sprejemam z obžalovanjem, vendar bom odločitev spoštoval," je za Večer povedal direktor podjetja Riko Janez Škrabec, ki je tudi častni konzul Maroka v Sloveniji.

"V času svojega mandata beloruskega častnega konzula v Sloveniji sem se po najboljših močeh trudil ne le za vitalne gospodarske odnose med državama, ampak tudi za aktivne bilateralne izmenjave na področju umetnosti, kulture, športa, znanosti in izobraževanja. Prav tako sem pomagal oziroma nudil vso možno podporo državljanom in prebivalcem Belorusije pri reševanju njihovih konzularnih zadev," je dodal.

Več sankcij

Države članice EU stopnjujejo pritisk na režim beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, potem ko so oblasti v Minsku 23. maja Ryanairovo letalo na letu iz Grčije v Litvo prisilile k pristanku v beloruski prestolnici. Na letališču so nato aretirali 26-letnega opozicijskega novinarja Romana Protaseviča in njegovo dekle Sofijo Sapega.

EU je v odgovor na incident zaprla zračni prostor za letala beloruskih letalskih družb. Prav tako pripravlja seznam posameznikov in pravnih oseb v Belorusiji, ki bi jih lahko doletele sankcije. Med njimi je okoli deset oseb, odgovornih za prisilni pristanek Ryanairovega letala v Minsku.