Jan Plestenjak: "Ustvarimo nekaj, kar ostane za nami"

December ni samo čas obdarovanja najbližjih, je tudi mesec hvaležnosti in dobrodelnosti. V naši deželi je polno lepih zgodb. Naj gre za vračanje družbi ali naravi, dobrih in odgovornih del ni treba iskati daleč, pogosto jih najdemo že pri svojih ali sosedovih vratih. V iztekajočem se letu je pomembno zgodbo spisal za slovenski prostor izjemen veletrgovec Mercator. Obogatili so linijo izdelkov Radi imamo domače, skupaj s pridelovalci iz vseh krajev Slovenije pa so predstavljali tradicionalne, domače in avtohtone izdelke. V želji, da bi prinesli slovensko tradicijo nazaj na naše krožnike, so opozarjali svoje kupce na pomen lokalne hrane za skupnost, okolje in dobrobit posameznika.

V rubriki Dobre zgodbe leta predstavljamo Mercatorjeve dobre zgodbe in ljudi, ki skupaj ustvarjajo najboljšo sosesko.





Radi imamo domače. Foto: Mercator

Z naravo v srcu

To dobro zgodbo smo pozorno spremljali tudi na Siol.net in o njej obsežno poročali. V Mercatorjevih prodajalnah po vsej Sloveniji na posebnih stojnicah in policah, označenih z rdečim srčkom Radi imamo domače, stalno ponujajo pestro izbiro pristnih domačih izdelkov lokalnih kmetij in zadrug, ki pa so jo letos še obogatili.

Raznovrstno ponudbo lokalnih izdelkov, ki jo najdemo na policah v 255 Mercatorjevih trgovinah po vsej Sloveniji, jim omogoča 160 lokalnih dobaviteljev in 20 kmetijskih zadrug. Nabor izdelkov na policah, označenih z rdečim srcem, se razlikuje od trgovine do trgovine, saj pri umeščanju v ponudbo sledijo načelu lokalnosti.

Šenkova domačija. Tudi njihovi izdelki so na policah Radi imamo domače.

Za posameznika, skupnost in okolje

S podporo pridelave avtohtonih, domačih in tradicionalnih sort in živalskih pasem prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine ter k biotski raznovrstnosti na slovenskem podeželju. Še več, uživanje lokalno pridelane hrane ima številne prednosti tako za potrošnike kot dobavitelje, pridelovalce in celotno skupnost.

Kakovostna živila s kmetije Videc Ne samo, da so taka živila kakovostnejša, bolj sveža in celo okusnejša ter imajo večjo biološko in hranilno vrednost, z izbiro lokalne hrane podpiramo lokalno gospodarstvo, domačega kmeta in domače podeželje, z manj transporta pa tudi skrbimo za okolje.

Zagotavljanje in promocija zdrave hrane pa imata pomembno vlogo tudi pri učnem uspehu. Svetovna zdravstvena organizacija namreč ugotavlja, da z zagotavljanjem hranljivih obrokov vplivamo na otrokovo optimalno rast, razvoj in usvajanje zdravih prehranjevalnih navad, ki jih bo najverjetneje obdržal tudi kasneje v življenju.

Od slovenske besede do izdelkov

Kot pravi Jan Plestenjak: "Vedno, ko s srcem zapišem slovensko besedo, pomislim, kaj prinese predanost iz nas samih, iz naših misli, iz naših rok, iz naše zemlje. Ustvarimo nekaj, kar ostane za nami." Prav tako za današnje in prihodnje rodove v Mercatorju danes spodbujajo ohranjanje avtohtonih in tradicionalnih pasem ter vrst. V Sloveniji domuje 13 avtohtonih in 14 tradicionalnih živalskih pasem, obenem pa še 41 avtohtonih in 18 tradicionalnih rastlinskih vrst. Ohranimo jih lahko le skupaj.

Zgodbe o predanosti

Ni vse v količini, pomembna je kakovost. Izdelki domačih kmetij niso narejeni v velikih količinah, so pa pridelani in narejeni z veliko skrbi in ljubezni, povezuje jih okus pristnosti. Ponudba butičnih izdelkov obsega vse od mesnin, mleka in mlečnih izdelkov, sokov, vina pa do sladkega programa in še veliko več.

Poglobljena vez in sodelovanje z lokalnim okoljem sta tisto, čemur pri Mercatorju dajejo poseben pomen. To odražajo tudi pripovedi lokalnih pridelovalcev in zadrug, ki smo jih to jesen predstavili na Siol.net. Predstavili smo vam eno najstarejših in najlepših domačij v Sloveniji v bližini Planšarskega jezera na Jezerskem, Šenkovo domačijo, ki ohranja tradicijo, saj gojijo različne živali avtohtonih slovenskih pasem.

Kmetija Konda V bližini skrivnostnega Kostela stoji domačija Konda, kjer izdelujejo vrsto ekoloških izdelkov iz ovčjega mleka, pečejo več vrst kruha iz doma pridelanega žita, ponujajo tudi ovčje in goveje meso ter druge domače dobrote.

Z obrobja kozjanskih gričev smo bralcem predstavili Kmetijo sirarstvo Videc. Usmerjeni v izdelavo sira in drugih izdelkov iz kozjega mleka ljudem ponujajo nekaj novega. Izdelke iz kozjega mleka odlikuje malce drugačna sestava kot tiste iz kravjega mleka, saj je kozje mleko izjemno hranljivo in primerno tudi za ljudi, ki so občutljivi na kravje mleko.

Da za liter zelenega zlata potrebujejo kar 33 buč, so nam zaupali v Oljarni Jeruzalem SAT iz Središča ob Dravi, kjer ohranjajo tradicijo pridelave slastnega bučnega olja, ki šteje že več kot sto let. Dolgoletne izkušnje, tradicija in kakovost bučnih semen jim omogočajo, da na Mercatorjeve police pošiljajo zmagovalca štajersko-prekmurskega ocenjevanja bučnih olj.

Naravno kisano zelje je ena najstarejših tehnologij konzerviranja hrane, ki jo ohranjajo na kmetiji Požar iz Moravč. Zelje, repo in kislo rdečo peso, ki ne smejo manjkati v domači shrambi, namreč kisajo na naraven način, v hrastovih kadeh. Tako so njihovi izdelki prava superživila, ki jih najdemo tudi na policah Mercatorja vse leto.

Lokalno hrano visoke kakovosti pridelujejo tudi v Sneberjah, na obrobju Ljubljane. Na kmetiji GreGurMan se zavedajo, da ne morejo konkurirati velikim tujim pridelovalnim obratom, zato stavijo na kakovost. Čeprav kakšno noč ne spijo, znajo poskrbeti, da je delo opravljeno, znajo se pobrati ob padcih in iti z dvignjeno glavo naprej. Tako pridelujejo kakovostne lokalne pridelke, kot so različne vrste fino mlete in polnozrnate moke, zdrob in polenta ter kaše, stiskajo pa tudi sončnično, ričkovo, konopljino in ogrščično olje.

Izdelke Radi imamo domače najdete tudi v spletni trgovini.