Kuhinja z jedilnico: najpogostejša, a ne edina izbira

Če je nekoč veljalo, da morata biti kuhinja in jedilnica z dnevnim prostorom strogo ločeni, so sodobni trendi drugačni. Odprti tlorisi, ki so že nekaj let glavni trend urejanja prostorov, so namreč poskrbeli, da je kuhinja z jedilnico, po možnosti povezana še z dnevnim prostorom, postala praktično standard. Prostori so tako postali bolj svetli in zračni, kuhinja z jedilnico pa je postala prostor za druženje in ne le za pripravo in uživanje hrane. Seveda pa imata tako kuhinja z jedilnico kot ločena kuhinja svoje prednosti in slabosti.

Foto: LES-MMS D.O.O.

Kuhinja z jedilnico: prostor za druženje in nič več le za pripravo hrane

Odprti tloris, pri katerem so kuhinja, jedilnica in dnevni prostor združeni med seboj, prinaša številne prednosti. Zagotovo je ena največjih, da je takšen prostor idealen za druženje.

Foto: LES-MMS D.O.O.

Tam se tako lahko brez skrbi zadržujete z družino in prijatelji, igrate družabne igre, debatirate ali pripravite celo večjo zabavo. Otroci lahko pišejo domačo nalogo, medtem ko mama kuha, kuhanje pa lahko postane tudi zabava, saj se v kulinaričnih spretnostih lahko preizkusi kar vsa družina ali skupina prijateljev hkrati. A kuhinja z jedilnico prinaša še dodatne prednosti.

Ko sta kosilo ali večerja pripravljena, ju veliko lažje in hitreje prinesete na mizo, kot če bi bila kuhinja ločena od jedilnice.

Med kuhanjem niste odrezani od dogajanja v dnevnem prostoru in v njem lahko tudi sodelujete.

Tako zasnovan prostor je bolj zračen in svetlejši.

Kuhinja z jedilnico in dnevnim prostorom daje domu sodobnejši pridih.

Seveda pa kuhinja z jedilnico prinaša tudi nekaj slabosti. Če imate med kuhanjem radi mir, bo to v odprto zasnovanem prostoru zelo težko. Vonjave od kuhanja se bodo, če prostora ne bosta ločena, širile tudi v jedilnico (in dnevni prostor). Kuhinjo pa bo treba še pogosteje čistiti, saj bodo nered v njej lahko videli tudi morebitni gostje, ki se bodo zabavali v dnevnem prostoru.

Na kaj morate biti pozorni pri takšni ureditvi?

Če se odločite, da bodo kuhinja, jedilnica in dnevni prostor v istem prostoru, bodite pozorni, da boste v enakem slogu opremili tako kuhinjski kot dnevni prostor.

Jedilna garnitura v jedilnici naj bo atraktivna in udobna, da bo omogočala daljše posedanje. V dnevnem prostoru ne pozabite na udoben kavč, ki se bo lepo ujemal z jedilno garnituro in kuhinjskimi elementi. Zadnje lahko opremite tudi z dodatnimi lučmi LED na policah ter v omarah in predalih. Tako bo kuhinja atraktivna, hkrati pa boste v njej hitro našli vse, kar boste iskali.

Ločena kuhinja: manj druženja, a več miru

Tako kot kuhinja z jedilnico ima tudi ločena kuhinja svoje prednosti. V prvi vrsti lahko, sploh če gre res za ločen prostor, vonjave od kuhanja zadržite tam, kamor sodijo – v kuhinji. Med kuhanjem boste imeli več miru. Ko bosta kosilo ali večerja skuhana, pa boste lahko umazane lonce pustili v pomivalnem koritu in se pridružili družbi, ki ne bo videla nereda v kuhinji.

Foto: LES-MMS D.O.O.

A tudi če želite imeti ločeno kuhinjo, ni treba imeti ločenih prostorov. Še vedno se lahko odločite za odprti tloris, kuhinjo in jedilnico pa ločite na drugačne načine, na primer s pregrado za kuhinjo, ali pa na bolj subtilen način, na primer z barskim pohištvom, kuhinjskim otokom ali celo le navidezno, z drugačno talno oblogo ali stensko barvo.

Pregrada za kuhinjo: enostavna možnost za ločevanje prostora

Če želite, da bi bila ločena kuhinja zares ločena od jedilnice, vendar nimate dovolj prostora, da bi za to uporabili dva ločena prostora, je odlična možnost za ločevanje pregrada za kuhinjo. Vlogo pregradne stene lahko opravljajo večja omara, vitrina ali kredenca. Tako bo vaša kuhinja res ločena od jedilnice in dnevnega prostora, hkrati pa boste s tem pridobili več odlagalnih in shranjevalnih površin.

Kuhinjo boste na manj vpadljiv način ločili od jedilnice, če boste za to uporabili barsko pohištvo ali kuhinjski otok. Na ta način boste prostora navidezno ločili, a boste omenjene površine lahko uporabili za lažjo organizacijo zabave. Tudi če bo kuhinja ločena od jedilnice in dnevnega prostora, pa boste še vedno lahko komunicirali in sodelovali z družino ali prijatelji, ki se bodo zadrževali v jedilnem delu.

Foto: LES-MMS D.O.O.

Če želite, da bi bili kuhinja in jedilnica še bolj subtilno ločeni, pa si pri tem lahko pomagate z različnimi talnimi oblogami. V kuhinjski del na primer položite ploščice, ki omogočajo lažje čiščenje, v jedilnici pa tla prekrijete s preprogo in s tem poskrbite za udobnejše sedenje za jedilno mizo. Prav tako lahko v obeh delih uporabite dva različna odtenka iste barve in tako navidezno ločite prostor.

Pomagate si lahko tudi z razsvetljavo. Svetila v jedilnem delu naj bodo na primer viseča, v kuhinjskem pa vgradna.

Kaj pa, če imate za kuhinjo z jedilnico malo prostora?

Če vaš dom ni posebej velik, prostor raje organizirajte tako, da bodo kuhinja, jedilnica in dnevni prostor skupaj. Tako boste lahko lažje organizirali zabave in druženja.

Da bo prostor funkcionalen, a hkrati atraktiven, lahko namesto klasične jedilne mize s stoli uporabite barsko pohištvo in s tem pridobite več prostora za druženje. Kuhinjski del opremite z blok in mini kuhinjami. Tako se bodo vsi elementi med seboj ujemali, zagotovo pa boste v kuhinji z jedilnico kljub temu imeli vse, kar boste potrebovali.

Foto: LES-MMS D.O.O.

Za manjše kuhinje z jedilnicami so odlična izbira minimalistične kuhinje s frontami brez ročajev, zaobljenih linij in v svetlejših odtenkih. Na takšen način boste kuhinjo z jedilnico vizualno povečali.

Če se odločite za ločeno kuhinjo, pa to naredite z že omenjenim barskim pohištvom ali z manjšimi, a zelo funkcionalnimi pregradnimi omarami brez zadnjih "sten", saj bo prostor tako ostal bolj zračen in svetlejši.

