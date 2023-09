Izvozniki: Ne državne pomoči, želimo spodbudno davčno okolje in predvidljivost

"Da bi ostali globalno konkurenčni, potrebujemo razvoj in inovacije. Zelo pomembno je tudi spodbudno in predvidljivo davčno okolje," je poudaril gospodarski minister Matjaž Han in napovedal posluh države za potrebe gospodarstva.

Dejstvo je, da se globalno gospodarstvo ohlaja, zato je treba premišljeno vlagati v inovacije in razvoj ter iskati tržne niše, so poudarili na okrogli mizi v okviru konference Izvozniki 2023. Podjetja od države ne pričakujejo obsežne pomoči, želijo pa si spodbudno davčno okolje in predvidljive razmere, ki se ne bodo spreminjale z vsako vlado.

Slovenija je med najbolj izvozno usmerjenimi državami v Evropi, a je pri tem preveč osredotočena na samo nekaj trgov. To se je jasno potrdilo kot zelo tvegan pristop, je v uvodnem delu današnje konference v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in medijske hiše Delo poudaril direktor druge Stojan Petrič.

Izvozno smo preveč osredotočeni na le nekaj trgov, meni Stojan Petrič, direktor Dela. Foto: Bojan Puhek Prepričan je, da so slovenska izvozna podjetja prilagodljiva. Njihova osnovna usmeritev bi morala biti v inovativnost ter ponujanje novih izdelkov in storitev. "To je tudi osnova za digitalni in zeleni prehod," je poudaril.

Nemčija kiha, bo Slovenija zbolela?

Po mnenju predsednika GZS Tiborja Šimonke je trenutno glavni razlog za skrb kriza v Nemčiji, najpomembnejši trgovinski partnerici Slovenije. "Obetajo se težka leta, vendar smo majhni, hitri in prilagodljivi. Morda lahko prav zato iz krize, ki nam grozi, pridemo hitreje kot preostali," je dejal.

Evropa mora spremeniti svojo politiko, saj je jasno, da nekaj dela narobe, je dejal minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. "Da ostanemo globalno konkurenčni, potrebujemo razvoj in inovacije. Zelo pomembno je tudi spodbudno in predvidljivo davčno okolje," je poudaril in napovedal posluh države za potrebe gospodarstva.

Okrogla miza o izzivih

O operativnih in strateških izzivih slovenskih industrijskih izvoznikov so v nadaljevanju konference predstavniki podjetij razpravljali na okrogli mizi. Predsednik uprave Domel Holdinga Matjaž Čemažar je opozoril, da se jim je v zadnjem času obseg naročil precej zmanjšal, kar je med drugim posledica težav nemškega gradbenega sektorja. "Eden od naših tamkajšnjih partnerjev je moral delovnik skrajšati na tri dni tedensko," je povedal.

Po mnenju predsednika uprave Taluma Marka Drobniča EU del krivde za težave v industriji nosi sama, saj se preveč osredotoča na zmanjševanje porabe energije. Morali se bomo odločiti, ali je pomembnejše zagotavljanje strateških materialov in surovin ali opuščanje proizvodnje, ki kljub energetski učinkovitosti potrebuje veliko energije, je poudaril.

Gospodarstvo: Ključ so inovacije in razvoj

Ključ do višje dodane vrednosti je v osredotočanju na inovacije in razvoj ter v preusmeritvi k proizvodnji končnih izdelkov, je dejal direktor družbe Kolektor Etra Tomaž Kmecl. Podpredsednik Skupine Elan in direktor njene športne divizije Leon Korošec pa je opozoril, da se redkokdo ukvarja s problematiko vse manjše zagnanosti ljudi za delo v proizvodnji.

Težko je najti zagnane ljudi za delo v proizvodnji, ugotavlja Leon Korošec, podpredsednik Skupine Elan. Foto: STA Več razlogov za optimizem ima farmacevtska industrija. Predsednik uprave Leka Robert Ljoljo je kot najpomembnejša dejavnika uspeha izpostavil odličen ekosistem povezav z razvojnimi institucijami in ohranjanje privlačnosti za vrhunske kadre.

V. d. direktorja javne agencije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije Spirit Slovenija Rok Capl je udeležencem današnje konference na kratko predstavil programe, ki jih agencija ponuja izvoznikom za spodbujanje njihovega poslovanja, direktorica generalnega direktorata Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednje velika podjetja Mary Veronica Tovšak Pleterski pa je izpostavila prednosti in priložnosti enotnega evropskega trga.