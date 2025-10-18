Slovenski namiznoteniški igralci danes za zgodovinski finale

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca ima možnost, da se prvič v zgodovini uvrsti v finale evropskega prvenstva. V Zadru je že osvojila najmanj bronasto kolajno in ponovila uspeh iz leta 2017, ko si je v Luksemburgu prav tako delila tretje mesto. Še za korak več pa bo morala premagati Romunijo. Ta je v četrtfinalu po maratonskem boju s 3:2 presenetila branilko naslova Švedsko.

V dvoboju med Slovenijo in Romunijo so možnosti izenačene. Veliko bo odvisno od Darka Jorgića, ki na prvenstvu še ni izgubil dvoboja, z romunskimi igralci pa je že imel težave. Če bi Hrastničan osvojil dve točki, bi bila naloga lažja, tako Deni Kožul kot Bojan Tokić sta že dokazala, da sta sposobna prispevati tretjo.

V drugem polfinalu se bosta merili Francija in Nemčija.

Preberite še: