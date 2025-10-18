Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Bojan Tokić Deni Kožul Darko Jorgić Namizni tenis

Sobota, 18. 10. 2025, 8.12

1 ura, 16 minut

Evropsko prvenstvo v namiznem tenisu, finale

Slovenski namiznoteniški igralci danes za zgodovinski finale

Darko Jorgić | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca ima možnost, da se prvič v zgodovini uvrsti v finale evropskega prvenstva. V Zadru je že osvojila najmanj bronasto kolajno in ponovila uspeh iz leta 2017, ko si je v Luksemburgu prav tako delila tretje mesto. Še za korak več pa bo morala premagati Romunijo. Ta je v četrtfinalu po maratonskem boju s 3:2 presenetila branilko naslova Švedsko.

V dvoboju med Slovenijo in Romunijo so možnosti izenačene. Veliko bo odvisno od Darka Jorgića, ki na prvenstvu še ni izgubil dvoboja, z romunskimi igralci pa je že imel težave. Če bi Hrastničan osvojil dve točki, bi bila naloga lažja, tako Deni Kožul kot Bojan Tokić sta že dokazala, da sta sposobna prispevati tretjo.

V drugem polfinalu se bosta merili Francija in Nemčija.

Bojan Tokić Deni Kožul Darko Jorgić Namizni tenis
