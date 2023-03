Januarja znova rast blagovne menjave s tujino

Slovenska podjetja so januarja izvozila za 4,6 milijarde evrov blaga, kar je za 13,7 odstotka več kot decembra in za 31,1 odstotka več kot januarja lani. Uvoz je v primerjavi z decembrom narasel za 9,1 odstotka, v primerjavi z januarjem lani pa za 27,2 odstotka na 4,9 milijarde evrov, je danes objavil statistični urad.

Najbolj se je januarja zvišala vrednost izvoza v države nečlanice EU, in sicer za 24 odstotkov v primerjavi z mesecem prej in za 84,2 odstotka v primerjavi z lanskim januarjem na dve milijardi evrov. Več kot 60 odstotkov izvoza v to skupino držav so predstavljali posli oplemenitenja; brez teh bi vrednost izvoza znašala 762,5 milijona evrov.

350,8 milijona evrov primanjkljaja

Vrednost uvoza je bila spet višja od vrednosti izvoza; statistiki so četrti mesec zapored zaznali primanjkljaj v mednarodni trgovini z blagom, tokrat v višini 350,8 milijona evrov.

Po treh mesecih zmanjševanja se je spet povečal uvoz iz držav zunaj EU. V primerjavi z decembrom se je povečal za 23,4 odstotka, v primerjavi z januarjem lani pa za 45,8 odstotka na 2,18 milijarde evrov. Skoraj dve tretjini uvoza iz te skupine držav so predstavljali posli oplemenitenja, brez njih bi znašal 772,3 milijona evrov.

Narašča tudi izvoz v članice EU

Izvoz v članice EU je januarja dosegel 2,53 milijarde evrov, kar je za 6,6 odstotka več kot decembra in za 6,5 odstotka več kot januarja lani. Uvoz iz članic EU je dosegel 2,72 milijarde evrov, kar je za 0,2 odstotka manj kot decembra in za 15,4 odstotka več kot januarja lani.

Od začetka leta 2021 je uvoz naraščal precej bolj kot izvoz, v drugi polovici lanskega leta pa se je ta trend začel obračati in januarja je tretjič zapored izvoz medletno zrasel bolj kot uvoz. Trgovinska bilanca kljub temu ostaja negativna; vse od aprila 2021 sta bila pozitivna le lanska junij in september. Analiza podatkov za lani je pokazala, da je na negativno trgovinsko bilanco najbolj vplivala visoka vrednost uvoza energentov.

Po vrednosti je glavna trgovinska partnerica Švica

Vrednostno je glavna slovenska trgovinska partnerica Švica, a v tem primeru na statistiko močno vplivajo omenjeni posli oplemenitenja blaga v Sloveniji. Izvoz v to državo je januarja predstavljal 63,6 odstotka izvoza v države nečlanice EU oziroma 28,3 odstotka skupnega izvoza, uvoz pa 45,4 odstotka uvoza iz držav nečlanic oziroma 20,2 odstotka skupnega uvoza.

Pri izvozu v države zunaj EU so sledile Rusija, Srbija, Bosna in Hercegovina ter Združene države Amerike, vendar so bili njihovi deleži občutno manjši. V primerjavi s prejšnjim januarjem je bila po navedbah statističnega urada najopaznejša razlika, da je Rusija prehitela Srbijo; pri tej državi so ugotovili tudi drugo najvišjo rast vrednosti izvoza med nečlanicami EU za Švico.

Z vidika uvoza so se med najpomembnejše partnerice pri državah nečlanicah za Švico uvrstile Kitajska, Savdska Arabija, Turčija in Rusija. V primerjavi z lanskim januarjem je najbolj zrasla vrednost uvoza iz Švice in Savdske Arabije.