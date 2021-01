Slovenija novembra lani medletno z 0,9-odstotno rastjo izvoza

Pokritost uvoza z izvozom je bila novembra 91,5-odstotna. Slovenija je v zadnjih 10 letih novembra večinoma beležila primanjkljaje, a je bil primanjkljaj iz novembra lani največji v tem obdobju, je danes sporočil državni statistični urad, navaja STA.

Novembrski izvoz v države članice EU je bil v medletni primerjavi višji za 0,9 odstotka in je znašal 2,1 milijarde evrov, uvoz v vrednosti dveh milijard evrov pa nižji za 3,4 odstotka.

Z državami članicami EU je Slovenija v novembru ustvarila 69,4 odstotka vrednosti celotnega izvoza in 61,7 odstotka vrednosti celotnega uvoza. V tem mesecu je najbolj intenzivno trgovala z Nemčijo, Italijo, Avstrijo in Hrvaško.

Izvoz v države, ki niso članice EU, je bil novembra za 0,9 odstotka višji, znašal je 900 milijonov evrov, uvoz iz omenjenih držav pa je bil kar za 50,3 odstotka višji in je znašal 1,2 milijarde evrov, poroča STA.

Na uvozni strani je bila najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije iz te skupine držav Švica. Prav rast vrednosti uvoza blaga iz te države, ki je bila 137-odstotna, je največ prispevala k celotni rasti uvoza blaga iz držav nečlanic EU.

V prvih 11 mesecih lanskega leta skupaj sta se tako izvoz kot uvoz znižala. Slovenija je v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 izvozila za 2,7 odstotka manj blaga, vrednost izvoza pa je znašala 30,4 milijarde evrov. Uvozila ga je za 29,2 milijarde evrov, kar je 6,9 odstotka manj kot leto prej.

Vrednost izvoza v 11 mesecih je bila od vrednosti uvoza v tem obdobju višja za štiri odstotke, presežek v blagovni menjavi s tujino pa je znašal 1,2 milijarde evrov. Slovenija je v vseh mesecih, razen v avgustu in novembru, beležila trgovinski presežek, še piše STA.

Brezposelnost v območju evra novembra 8,3-odstotna, v EU 7,5-odstotna

Brezposelnost je bila v območju evra po sezonsko prilagojenih podatkih novembra lani 8,3-odstotna, v EU pa 7,5-odstotna. Oboje je bilo 0,1 odstotne točke manj kot oktobra, je danes sporočil evropski statistični urad Eurostat. Novembra predlani se je prva številka ustavila pri 7,4 odstotka, druga pa pri 6,6 odstotka.

Po ocenah Eurostata je bilo novembra v EU brezposelnih 15,933 milijona ljudi, od tega 13,609 milijona v območju z evrom. V primerjavi z oktobrom se je število zmanjšalo za 222.000 v EU in za 172.000 v državah z evrom. Glede na november predlani pa je bilo število večje za 1,795 oz. za 1,425 milijona.

Med mladimi (pod 25 let) je bilo novembra lani brezposelnih 3,171 milijona prebivalcev EU in 2,629 milijona tistih v območju z evrom. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila tako v EU 17,7-odstotna, v državah z evrom pa 18,4-odstotna in se je povečala za 0,2 oz. 0,4 odstotne točke. V obeh območjih se je glede na mesec prej zvišala za po 0,1 odstotne točke.

Stopnja brezposelnosti v EU med ženskami je bila 7,9-odstotna in se je v mesečni primerjavi znižala za 0,1 odstotne točke. Za toliko se je znižala brezposelnost med moškimi, ki je bila novembra pri 7,1 odstotka. Enako znižanje je bilo v območju z evrom, pri ženskah je stopnja novembra znašala 8,8 odstotka, pri moških pa 7,9 odstotka.

Slovenija je imela novembra lani po podatkih Eurostata 4,9-odstotno stopnjo brezposelnosti, kar je bilo toliko kot oktobra lani. (STA)