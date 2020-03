Iz Francije se domov vrača 22 Slovencev

Iz Pariza proti ljubljanskemu letališču je danes poletel komercialni let družbe Air France, na katerem je 22 slovenskih državljanov in dva s stalnim prebivališčem v Sloveniji, so pojasnili na zunanjem ministrstvu. Letalo bo na letališču na Brniku predvidoma pristalo ob 17.25, nato pa proti Parizu odpeljalo francoske potnike, piše STA.

V krizi z novim koronavirusom, ko je večina držav zaprla potniške polete, je to eden redkih komercialnih letov na in z brniškega letališča. Vozovnice so po navedbah ministrstva za zunanje zadeve stale okoli 300 evrov. O možnosti poleta v Slovenijo so obvestili državljane v Franciji, ki so izrazili željo po povratku. Možnost je izkoristilo 24 potnikov, poroča STA.

V prihodnjih dneh se obeta še nekaj poletov, s katerimi želijo na ministrstvu pomagati slovenskim državljanom nazaj v domovino. Z drugimi državami potekajo predvsem pogovori za umik evropskih potnikov iz azijskih držav. Več bo znano v naslednjih dneh, so še sporočili.